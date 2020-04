Jak trénují Slavia a Bohemians: Hlavně, ať to lítá, jste daleko od sebe

Praha Přes měsíc dřeli sami doma nebo běhali v lese, až v pondělí se konečně zase sešli v tréninkovém areálu v Edenu. Nad trávníkem zářilo jarní slunce, které příjemně hřálo do zad, a lehce pofukoval vítr, takže měli fotbalisté Slavie při návratu do práce ideální podmínky. Aspoň zdánlivě.

Fotbalový laik by si možná žádné převratné změny nevšiml, ale kdo má představu, jak trénink vypadá za normálních okolností, musel zpozornět.

Slávisté se tentokrát na hřiště netrousili bok po boku z kabiny, ale v bezpečných vzdálenostech přímo ze zaparkovaných aut. Už doma navlékli tréninkové soupravy, u vchodu do areálu si do rukou nalili dezinfekci z připravené dózy a pak zvědavě poslouchali trenéry, co si pro ně v omezeném režimu připravili.

Koronavirová pandemie postavila před fotbalové kluby výzvu: trénovat smí na jednom hřišti maximálně v osmičlenných skupinkách, bez soubojů a kontaktů, hráči mezi sebou musí mít minimálně dvoumetrovou mezeru.

Dají se vůbec tak přísné podmínky při tréninku kolektivní hry dodržet? V pondělí ligové týmy v čele s vedoucí Slavií vyzkoušely, že dají, ale s komplikacemi.

Na dvou tréninkových hřištích v Edenu pobíhaly od deseti hodin dopoledne dvě skupiny po osmi, gólmani trénovali odděleně. Všechny party si rozdělili asistenti a trenéři gólmanů, kteří na rozdíl od hráčů přes ústa navlékli sportovní šátky.

Hlavní kouč Trpišovský dorazil až s třetí grupou, které začala dřina hodinu před polednem, zatímco ostatní mířili v propocených soupravách zpátky do aut.

Obyčejný trénink to nebyl, ani nemohl být. Při nařízených omezeních nepřipadalo v úvahu nacvičovat bránění, proto se po rozcvičce hráči soustředili výhradně na ofenzivu - náběhové situace, centry před branku, rychlé kombinace před vápnem, pak střelba. Když se do cvičení zapojili brankáři, byli na svůj úkol nezvykle sami.

„Hoši, hlavně ať to lítá. Jste daleko od sebe, tak to chce fakt rány,“ udílel pokyny asistent Jaroslav Köstl, když určil své osmičce pozice a vysvětlil, kam má kdo v které fázi akce nabíhat a komu nahrávat.

Na srandičky, které jindy k tréninkům patří, nebyl v malých skupinkách prostor. Jen kapitán Bořil se před začátkem tréninku z legrace rozběhl proti síti, která dvě hřiště oddělovala a zamotal se do ní - jako by chtěl naznačit, že by se ke spoluhráčům, trénujícím na vedlejší ploše, rád dostal blíž, ale nejde to.

Zhruba po hodině měla první část slávistů premiérový koronatrénink za sebou.

Bohemians 1905: trénoval celý kádr

Povely trenérů, povzdechy i výlevy hráčů byly slyšet už na desítky metrů daleko. V rozlehlém areálu v přírodě na okraji Uhříněvsi se připravují Bohemians.

„Mluvte na sebe, rychlejc, zaber.“

Na první pohled byste nepoznali, že trénink fotbalových profesionálů korigují omezení.

Brankáři se svým trenérem na nejvzdálenějším prostoru u lesa a vzrostlých topolů.

Ostatní rozdělení na tři party, každá na svém samostatném sportovišti s nejnutnějšími členy realizačního týmu, jak nařizují opatření vlády.

Bohemians mají k dispozici tři travnatá hřiště, další s umělou trávou a ještě jednu travnatou plochu menšího a nepravidelného tvaru.

Jednotlivá cvičení trenéři v čele s hlavním koučem Luďkem Klusáčkem připravili tak, aby vyhověli podmínkám.

Na rychlost, na obratnost, dynamiku, přihrávková cvičení, odskočení, převzetí míče, první dotyk. Všechno v maximální intenzitě a náročnosti.

Ale přece jen to hlavní chybělo. Souboje, hra na dvě brány. Chyběl fotbal...

„Není to tak, že můžeme pořádně začít dělat svoji práci. Pořádně ji budeme moct dělat, až nebudou vůbec žádná omezení a budeme trénovat tak, jak jsme trénovali před epidemií,“ řekl pro agenturu ČTK asistent Erich Brabec.