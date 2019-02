Po šlágru fotbalové ligy si nikdo nestěžoval. I díky videorozhodčímu

PRAHA „Ať žije video,“ chtělo by se po nedělním hitu fotbalové ligy Plzeň – Slavia říci. Kromě rozhodčích na hřišti na něj dohlížel i sudí v přenosovém voze, a rozhodně se nenudil - do hry vstoupil hned třikrát.

Plný stadion ve Štruncových sadech, bouřící fandové, utkání dvou nejlepších českých celků. Řada faktorů, které vytvářely tlak na rozhodčího Pavla Fraňka a jeho družinu. A ti, až na dva zádrhely, obstáli. „Oficiální hodnocení na komisi máme až v úterý, ale s kolegy jsem v kontaktu a vládne spokojenost s výkonem sudích. I Slavia prostřednictvím pana Vlčka (vedoucí týmu) jim děkovala za výkon. Nikdo si nemůže stěžovat,“ uvedl člen komise rozhodčích Martin Wilczek.

Teoreticky právě Slavia by se mohla cítit poškozena, protože hned v jedenácté minutě jí upřel asistent Jiří Moláček jasnou šanci, když útočník Pražanů Olayinka stál při přihrávce v několikametrové ofsajdové pozici, kterou ale zrušil vědomým zákrokem plzeňský středopolař Hrošovský. Ve své šanci ale kvůli zvednutému Moláčkovu praporku pokračovat nemohl. „Tady se sudí umávnul,“ přiznal Wilczek.

Vladimír Coufal ze Slavie a Jan Kovařík z Plzně. Roman Hubník v šanci před slávistickou brankou.

Což byla vlastně dvojitá chyba. Jednak byl ofsajd signalizován a odpískán chybně, ale také trend nastolený Komisí rozhodčích FAČR zní, že by se sporné situace měly nechávat dohrávat až do samotného konce, a poté by mělo video překontrolovat, zda bylo vše v pořádku. Což ale neproběhlo.

„Pokud pomezní sudí signalizuje ofsajd, a rozhodčí tu akci přeruší, tím se vlastně zamezí potenciálnímu dosažení regulérní branky. Daleko lepší je, když padne gól, a za pár vteřin se na videu ukáže, že došlo k ofsajdu, a může se hrát dál,“ vysvětluje Michal Beneš, instruktor rozhodčích FAČR.

K čemu se smí vyjádřit video? Regulérní dosažení branky ANO/NE

Pokutový kop ANO/NE

Udělení přímé červené karty ANO/NE

Záměna identity hráčů při osobních trestech

Právě video se může vyjádřit ke čtyřem konkrétním situacím, ale akce musí být dokončena. Nelze se tedy například vrátit k tomu, že byl špatně nařízený rohový nebo přímý kop. Na druhou stranu se ale podle statistik Komise rozhodčích v zápasech pod videem zvýšil počet pokutových kopů, protože záznam odhalí daleko více faulů v pokutovém území.

Což byl ostatně případ souboje plzeňského Pernici před brankou Slavie. Tam kontroloval videorozhodčí, zda byl daný souboj skutečně faulem, a tedy i penaltou. A stejně jako sudí Zbyněk Proske, tak ani jeho kolega u videa k tomuto verdiktu nedošel, jen si rozhodnutí s hlavním rozhodčím potvrdili přes sluchátko, Proske se ani nemusel dívat na obrazovku.

Ostatně hlavní arbitr nedělního šlágru během zápasu nebyl u obrazovky ani jednou, ačkoliv se kromě již zmíněného faulu řešily dvě sporné ofsajdové situace. Nejprve ta před plzeňským gólem na 1:0, jako druhá přišla na řadu akce Slavie na začátku druhého poločasu, kdy Součkova branka nakonec nebyla uznána.

Postavení mimo hru totiž patří mezi tzv. faktické situace, kde se záznam zkoumat nejde, protože jde objektivně posoudit z přenosového vozu, v němž sedí videorozhodčí. „Jen anglická Premier League má výjimku, že může o situacích rozhodovat přímo VAR, jako konečný tak nerozhoduje hlavní rozhodčí na ploše,“ upozornil Wilczek.