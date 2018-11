Rasismus ve francouzském fotbale? PSG si mělo vybírat hráče dle jejich původu

PAŘÍŽ/PRAHA Francouzským fotbalem opět burácí skandál mimořádných rozměrů. V klubových databázích nejlepšího klubu země, tedy Paris Saint-Germain, byla u mladých hráčů zanesena etnická příslušnost, což mělo za cíl omezit počet hráčů tmavé pleti v mládežnických týmech.

Informace ke kauze přinesl francouzský portál Mediapart a investigativní projekt Football Leaks.

Pařížané měli dopustit, že mezi lety 2013-2018 jejich skautingové oddělení v hodnotících formulářích nadějných hráčů uvádělo i rasový původ. Údajně se podle něj měli i vybírat hráči, kteří budou do mládežnických týmů přijati.



Nyní se tedy vyšetřuje, jak vůbec takové praktiky mohou v elitním evropském klubu existovat, a musí se též rozhodnout, jaká opatření musí být přijata, aby se to v budoucnu neopakovalo.



Generální manažer Pařížanů Jean Claude Blanc řekl pro BBC Radio 5, že je „šokován“ a „cítí se zrazen“ těmito praktikami.



Členění osob dle jejich rasové příslušnosti je v řadě zemí včetně Francie přísně zakázáno.



Klub z Paříže nyní uvádí, že rozlišování bylo vytvářeno čistě z osobní iniciativy tvůrců těchto formulářů, a že jde proti duchu a hodnotám organizace PSG. Dále se jeden z nejbohatších týmů světa hájí tím, že se nábor hráčů řídí „dovednostmi a chováním,“ rozhodně ne původem.



Nicméně podle dokumentů, které platforma Football Leaks získala, přišel s touto metodou člen vedení klubu, konkrétně bývalý ředitel skautingu Marc Westerloppe, jenž měl prohlásit, že je „v Paříži příliš mnoho Západních Indů a Afričanů.“



Západní Indie je historické pojmenování pro antilské ostrovy a bahamské souostroví.



Skauti měli být požádáni, aby ve formuláři vybrali jednu z národností. Na výběr měli francouzskou, severoafrickou, dále pak Západní Indii a černou Afriku.



⚽️️ Le #PSG a-t-il recalé un ex joueur du FC #Rouen en raison de son origine ?



Ex recruteur pour le PSG & désormais au #Havre, Serge Fournier dément et s'explique sur Yann #Gboho qu'il avait déniché : "je n'ai jamais reçu de consigne"



▶️ https://t.co/HV583ZOnWB #footballeaks pic.twitter.com/NLhBdh7iCE