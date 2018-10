Rapper hrozí bělochům oprátkou. Chtěl prý jen obrátit role bílého a černého muže

PAŘÍŽ/PRAHA Francie je zemí velkých šansoniérů, v poslední době ale hýbou veřejnou scénou spíše tamní rappeři. Nedlouho poté, kdy byla média plná článků o rvačce rapperů Bubby a Kaarise na pařížském letišti, vyvolal pozornost jejich kolega Nick Conrad svým šokujícím videoklipem PLB – zkratka pro pendre les blancs, tedy „pověsit bílé“. Conrad se sice hájí, že jeho píseň není výzvou k násilí a nenávisti, 9. ledna nicméně stane před pařížským soudem.

Provokativní video, v němž Conrad rapuje o „zabíjení bílých dětí“, vyvolalo v zemi debatu o rasismu proti bílým. Server YouTube už násilný videoklip odstranil ze svých stránek a zpěvák si vyslechl slova odsouzení od francouzských politiků i veřejnosti. Následně byl povolán ke čtyři hodiny trvajícímu výslechu, při němž se vyšetřovatelé podle rappera snažili najít přesný význam jeho slov. V lednu bude souzen za „přímou provokaci k zabíjení“.

Podle zákona o svobodě tisku z roku 1881 může rapper dostat maximálně pět let vězení a peněžitou pokutu 45 tisíc eur (téměř 1,2 milionu korun. „Myslím, že ten text by měl být vnímán v celé jeho hloubce, nejen na povrchu,“ citovala zpěváka agentura AFP. Už v dřívějším rozhovoru pro dení

k Le Parisien Conrad prohlásil, že chtěl obrátit role bílého a černého muže, a zdůraznil, že chtěl šokovat, prý ale ne až do takové míry.

Slova jeho písně o zabíjení dětí ve škole připomněla Francouzům šest let starý teroristický útok, při němž islamista Mohammed Merah zavraždil v židovské škole v Toulouse čtyři lidi, z toho tři děti mladší deseti let. Conrad ale trvá na tom, že jeho hudba nevyzývá k nenávisti, ale je fikcí, která ukazuje, co se skutečně děje černým lidem. Politici, ale také představitelé organizace Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu (LICRA), mu však nevěří: „Tvůrčí svoboda neznamená svobodu vyzývat k pověšení bílých kvůli barvě jejich kůže,“ píše se v jejím prohlášení.

Rasismus proti bílým?

Rapperovi příliš nepomohl ani fakt, že jeho video podpořil a sdílel na sociální síti komik Dieudonné, jenž byl v minulosti už několikrát odsouzen za antisemitské výroky a gesta.

Někteří aktivisté ve Francii se ale obávají, že diskuse o svobodě slova a rasismu proti bílým odvádí pozornost veřejnosti od skutečného problému, jímž je rasismus proti obyvatelům černé pleti a přistěhovalcům.

„Pokud se mě ptáte, zda existuje rasismus proti bílým, odpovídám ano, a toto (video) je jeho dobrým příkladem. Jsou ale bílí lidé ve Francii diskriminováni? Odpověď je ne,“ citoval list The Washington Post Louise-Georgese Tina, představitele černošských organizací ve Francii. „Nemyslím, že je ve Francii někdo, kdo by nenašel práci nebo byt kvůli tomu, že je bílý,“ argumentuje.

Vedle případu Conrada se ve Francii mluví i o jeho kolegovi Médinovi, který nedávno zrušil dva pařížské koncerty. Ty měl koncem října hostit hudební klub Bataclan, kde v listopadu 2015 vraždili teroristé. Kritici Médinovi vyčítají, že má pochopení pro islamisty, i proto rodiny dvou obětí z Bataclanu žádaly, aby byly koncerty zrušeny.

Rapper jim nakonec vyhověl, i kvůli výhrůžkám smrtí, které dostával v posledních měsících od krajně pravicových extremistů. Jak ale napsal nedělník Journal du Dimanche, Médine v roce 2015 figuroval i na seznamu osob určených k likvidaci teroristickou skupinou Islámský stát.

„Vzhledem k té současné polemice je to docela směšné,“ poznamenal zpěvák. Ochranku nabízenou úřady tehdy odmítl, protože nechtěl, aby za jeho ochranu platili daňoví poplatníci.