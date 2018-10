Český řidič dostal ve Francii za pašování migrantů 1,5 roku vězení

PAŘÍŽ Francouzský soud uložil 1,5 roku vězení českému řidiči, v jehož kamionu se počátkem července našlo 15 Iráčanů. Muž se může do čtvrtka odvolat, na právníky ale potřebuje 10 000 eur (zhruba 258 000 Kč). Uvedla to v úterý televize Prima. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Iráčané podle televize ve výpovědích uvedli, že do kamionu vlezli bez vědomí řidiče v přístavním městě Calais.

Odsouzený muž pochází z Kladna, žije ale s rodinou ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce. Podle Primy se nejspíš jedná o první případ, kdy řidič dostal za migranty, kteří při cestě do Anglie vlezli do nákladového prostoru, trest vězení, a ne jen pokutu.



Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ve věci v pondělí interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová uvedla, že Česko nemůže zasahovat do soudního řízení v cizí zemi.