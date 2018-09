Z Turecka proudí do EU výrazně více migrantů než loni. Většina míří do Řecka a Itálie

BERLÍN Z Turecka letos přichází do Evropské unie výrazně více migrantů než loni. Informoval o tom německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na interní zprávu Evropské komise (EK). Od ledna do poloviny září jich bylo 38 687, meziročně o 43 procent více.

Většina, přesněji 36 423 lidí, utekla z Turecka do Řecka, zhruba třetina z tohoto počtu tak učinila po souši. Mezi dalšími přijímacími zeměmi figurují Itálie (1965 lidí), Bulharsko (239 lidí) a Kypr (71 lidí). Asi 4500 lidí, tedy 45 procent těch, kteří se do EU dostali přes pevninu, je podle zprávy turecké národnosti, uvádí agentura DPA.



Evropská unie v roce 2016 s Tureckem dohodla, že Ankara bude svou hranici bedlivě střežit výměnou za tři miliardy eur (77 miliard korun), které obdržela na podporu uprchlíků zdržujících se na tureckém území.

Kvůli vysokému počtu migrantů z Turecka jsou podle zprávy EK přeplněna přijímací centra na řeckých ostrovech. V půli září tam podle zprávy žilo 20 258 migrantů, přitom kapacita je jen 9500 míst. Nedostává se lékařů a tlumočníků, chybí stany pro období, kdy se tam ochladí.