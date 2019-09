Real se bez Ronalda výsledkově trápí. Víme, že musíme, je si vědom Casemiro

Madrid Když se loni v létě schylovalo k velkému přestupovému třesku, Real Madrid se kasal: „My přece nepotřebujeme Cristiana, abychom vyhrávali trofeje.“ Omyl, vážení. Cristiano Ronaldo byl natolik stěžejní postavou legendární fotbalové značky, že bez něj se Real souží. Zas a znovu. Pořád dokola. Už čtrnáct měsíců.

Zatímco Ronaldo odešel hledat novou výzvu do Juventusu Turín, Real marně hledá svou tvář.

Středeční výbuch 0:3 v Paříži to jen potvrdil.

„Mám z toho divný pocit, protože soupeř nás přehrál úplně ve všem. Nejvíc mě naštvalo naše nasazení. Na takové úrovni a v takovém zápase se to prostě nesmí stát,“ prskal trenér Zinedine Zidane.

Plahočení se nesmí opakovat

Liga mistrů má za sebou teprve první kolo a její nejčastější vítěz už musí řešit vážné trable. Středeční výpadek totiž není ojedinělý.

Celá minulá sezona byla nepovedená. Real zpackal dvanáct ligových zápasů z osmatřiceti a nevybojoval jedinou trofej. Za vítěznou Barcelonou se plahočil s rozdílem devatenácti bodů, na lavičce vystřídal tři trenéry.

„Tohle už se nesmí opakovat,“ bouchnul do stolu prezident Florentino Pérez. Aby předešel mátožným výsledkům, koupil za 2,5 miliardy fotbalového mága Edena Hazarda z Chelsea. Jenže Hazardovi po srpnovém svalovém zranění chybí šťáva.

Eden Hazard a Florentino Peréz

„Trochu se bojím, že přišel ve špatnou chvíli, protože Real stárne a nemá jiskru,“ prohlásil bývalý anglický stoper Rio Ferdinand v roli televizního experta.

Ono je složité vyznat se, co se v kabině Realu děje. Klid tam určitě být nemůže. Ani v jednom z pěti soutěžních zápasů mužstvo neuhrálo čisté konto. S průměrným Villarrealem i Valladolidem ve španělské lize jen remizovalo. V Paříži to byl totálně bezkrevný výkon bez jediné střely na branky!



Přitom tři největší pařížské hvězdy - útočníci Neymar, Mbappé a Cavani - seděly jen v civilu na tribuně, takže Real byl v předzápasových prognózách mírným favoritem.



Ve skutečnosti se nepříjemně trápil. Dostal dva góly od svého bývalého hráče Di Maríi a v nastavení ještě zkoprněle sledoval, jakou nádheru vymysleli dva krajní obránci soupeře. Bernat s Meunierem se vydali do šedesátimetrového sprintu a prokombinovali se až k Meunierově střele do odkryté branky.



Víme, že musíme

„Je nejvyšší čas, abychom něco změnili. Víme, že musíme,“ zavelel brazilský záložník Casemiro.

Velšský útočník Realu Madrid Gareth Bale.

Už přípravná ostuda 3:7 s Atlétikem leccos napověděla. K tomu se kouč Zidane rozhodl, že vyštípe velšského hrdinu Garetha Balea, který se mu nehodil do zamýšlené koncepce. Jenže naplánovaný megapřestup do Číny neklapl a Bale hraje v základní sestavě. Zrovna on mohl zápas v Paříži zdramatizovat, ale video zpětně odhalilo, že si před svým gólem zpracoval míč rukou.

Upřímně, Real vstoupil do sezony ještě méně přesvědčivě než loni, kdy v říjnu vyhazoval trenéra Lopeteguiho. I teď nejspíš o budoucnosti rozhodnou září a říjen. Hned v neděli Real hraje v Seville proti vedoucímu týmu španělské ligy a českému brankáři Vaclíkovi. Na konci září derby s Atlétikem, na konci října šlágr v Barceloně.



Mezitím musí tým vylepšit svůj kredit v Lize mistrů zápasy s Bruggami a Galatasaray.



Zdá se však, že největším soupeřem Realu je teď Real samotný.