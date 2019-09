Revoluce ve fotbale? Ve Finsku budou pobírat fotbalistky stejné peníze jako muži

Po celé roky bojovaly fotbalistky za stejné smluvní podmínky a bonusy, jako má jejich mužský národní tým.

A teď se ve Finsku jejich sen stal skutečností.

Reprezentantky Finska podepsaly s tamní fotbalovou asociací čtyřletou smlouvu, která znamená, že budou dostávat stejné peníze jako fotbalisté. Tato situace se týká i bonusů za případné výhry.

Předseda Finského fotbalového svazu Ari Lahti tvrdí, že toto rozhodnutí bude inspirovat ostatní, aby udělali totéž.

„Chceme se zapojit do rozvoje rovnoprávnější společnosti. Doufejme, že náš příklad bude také výzvou a inspirací pro média a sponzory fotbalu, aby začali více investovat do ženského fotbalu,“ přeje si Lahti.

