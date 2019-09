Jiránek: Spartak je top klub, v restauracích hráči někdy ani nemusí platit

Praha Šest let strávil fotbalista Martin Jiránek ve Spartaku Moskva. Ruské angažmá bylo zřejmě nejpovedenější štací bývalého reprezentačního obránce, vždyť v týmu nějakou dobu dokonce dělal kapitána. Slavný moskevský klub s 22 tituly z domácí ligy si nemůže vynachválit a očekává, že podobné pocity bude mít i Alex Král, který do Spartaku čerstvě přestoupil.

„Alexovi určitě bude nějakou dobu trvat, než pochopí jejich mentalitu, chod celého ruského života a města, pak to ale bude brát jinak,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jiránek, který nyní stále hraje fotbal - ČFL za pražský Radotín.

Lidovky.cz: Co může Alex Král ve Spartaku očekávat? Jaké je to prostředí k fotbalovému a soukromému životu?

Od mých časů ve Spartaku se spousta věcí změnila, ale také hodně věcí zůstalo stejných. Spartak je top evropský klub, který má fantastické zázemí, krásný nový stadion, i když ten já jsem už nezažil. Zároveň je na klub vyvíjen velký tlak - od médií, od fanoušků i od samotného vedení. Dění v klubu a okolo něj se řeší od rána do večera.

Lidovky.cz: Dá se s podmínkami ve Spartaku srovnávat aspoň česká špička?

Ani ta se nedá srovnat se Spartakem, ten je úplně někde jinde. Zázemím, fanoušky i tím, jak klub funguje, je Spartak na úrovni top evropských klubů. Málokdo si to umí představit.

Alex Král při podpisu smlouvy ve Spartaku Moskva

































Lidovky.cz: Stačilo se tedy zmínit a klub hráči všechno splnit a zajistil?

Přesně tak. Klub se tam stará úplně o všechno, aby se hráč mohl soustředit jen na fotbal. Když se pak objevíte ve městě, všude se k vám hlásí fanoušci, v restauracích a obchodech máte slevy nebo dokonce ani zaplatit nemusíte. Spartak zná v Moskvě prostě každý.

Lidovky.cz: Jak se chová vedení a trenéři? Dávají najevo nadřazenost a různé manýry, nebo jsou féroví a jednají na rovinu?

Já mám zkušenost jenom s tím pozitivním. Nezažil jsem, že by přišel někdo z vedení a choval se nepříjemně nebo dokonce jako prase. Všechno tam funguje na evropské úrovni.

Lidovky.cz: Největší slávu zažíval Spartak v 90. letech, kdy vyhrával jeden titul za druhým a byl konkurenceschopný i v evropských pohádech, poslední dvě dekády jsou však výsledkově o dost chudší. Jak se s tím ambiciozní Spartak vypořádává?

Těmi úspěšnými léty fanoušci stále žijí, každý na ně vzpomíná. Nicméně se to nedá srovnávat s dnešní dobou. Tehdy hrál ve Spartaku skoro celý ruský nároďák, navíc konkurence ostatních klubů nebyla taková. Dneska je konkurence daleko větší, prakticky každý rok vyhrává titul někdo jiný. Není hierarchie, že by jeden tým vyhrával tři čtyři roky po sobě. Ve spičce může hrát spoustu mužstev.

Lidovky.cz: Jak na vás působil majitel Leonid Fedun?

Klub vlastní od roku 2003, i když v mládí byl jakožto rodák z Kyjeva zarytým fandou tamního Dynama - úhlavního rivala Spartaku.

Za dobu, co jsem tam působil, jsem ho viděl minimálně. Samozřejmě bývá na zápasech, na posezonních banketech a podobně, jinak prakticky nebyl vidět. Na řízení klubu má své lidi, s nimiž jsou hráči v kontaktu víc. Jinak se vždycky choval naprosto normálně. Žádnou nadřazenost nám nedával najevo.

Fanoušci Spartaku Moskva

































Lidovky.cz: Zasahuje do skladby týmu, nákupu hráčů?

V otázce transferů má poslední slovo, ty musí proběhnout s jeho souhlasem. V průběhu sezony ale už do toho nezasahuje, to už je na trenérech a na jiných lidech.

Lidovky.cz: Jaký je v Moskvě život? Hodně nákladný?

Je to úplně něco jiného než v České republice. Moskva je obrovské město se spoustou lidí, obrovskými zácpami a je tam i hodně draho. Chce to zvyknout si. Určitě to i Alexovi bude nějakou dobu trvat, ale když pochopí jejich mentalitu, chod celého ruského života a města, bude to brát jinak. Ani nehrozí, že by se tam nudil nebo měl nějaké černé myšlenky, v Moskvě jsou všechny druhy vyžití, které vás napadnou.

Lidovky.cz: Před lety jste líčil, že vás zaujaly tamní dobré podmínky k podnikání, do něhož jste také nahlédl. Jak to nakonec dopadlo?

Nějakou dobu jsme tam provozovali restauraci, tehdy ale nikdo nečekal, že vyvstanou ruské problémy (po vypuknutí krize na Ukrajině v roce 2014), kvůli nimž přijdou sankce. Přišly v nevhodnou chvíli, měnil se kurz a všechno okolo, kvůli tomu naše podnikání bohužel nakonec nedopadlo.