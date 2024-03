Rozsudek nad Berbrem by měl zaznít v den, kdy fotbalisté vstoupí do Eura

Případ údajného ovlivňování zápasů druhé a třetí fotbalové ligy a korupce na Plzeňském krajském svazu míří do finále. Jedná se o události, které se staly v letech 2018 až 2020.

Hlavním obžalovaným je bývalý místopředseda fotbalové asociace (FAČR) Roman Berbr.

V úterý začne přednášet státní zástupce Jan Scholle u Okresního soudu Plzeň-město své návrhy, jak by podle jeho mínění měli soudci rozhodnout nejen v případě Romana Berbra, ale i u dalších 17 rozhodčích, delegátů, fotbalových funkcionářů a pražského klubu Slavoj Vyšehrad.

Ti všichni se podle obžaloby podíleli na ovlivňování zápasů, z čehož měl těžit zejména Slavoj Vyšehrad, případně byli nápomocni se zpronevěrou peněz ve fotbalovém svazu Plzeňského kraje. Tam byl Berbr předsedou.

Čtyři obžalovaní se loni přiznali ke všemu, co jim bylo kladeno za vinu obžalobou. Se státním zástupcem se dohodli na podmíněných a peněžitých trestech doplněných i o zákazy činnosti ve fotbale. Tyto dohody pak schválil soud.

V úterý a ve středu budou své návrhy přednášet advokáti, při pokračování od 15. dubna budou pokračovat svými závěrečnými řečmi i všichni obžalovaní.

Jako poslední přijdou na řadu v pátek 19. dubna Roman Berbr a jeho advokát. Oba nyní u soudu potvrdili, že jim na to bude stačit den. Berbr je totiž známý svými dlouhými a dopředu připravenými vyjádřeními.

„Pokud bude chtít využít některý z obžalovaných institut takzvaného posledního slova, počítáme s tím při jednání v dubnu v pátek odpoledne,“ upozornil soudce Vladimír Žák.

Bývalý místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr dorazil k plzeňskému soudu, který řeší fotbalovou korupci. Hlavním obžalovaným v případu je právě Berbr.

Soudci se pak budou o rozsudku radit několik dnů. Žák předpokládá vyhlašování rozsudku ve středu 18. června.

Berbr se u soudu v pondělí odhodlal k téměř půlhodinovému vystoupení. V něm se zastavil u toho, že státní zástupce do vyšetřovacího spisu doplnil na začátku letošního roku další odposlechy, které ale byly pořízené už v letech 2019 a 2020, kdy policie sledovala podezřelé. „Asi je někdo selektoval, když jsou nyní doplněné,“ podivoval se Berbr.

Kvůli žalované zpronevěře peněz z plzeňského fotbalového svazu znovu zopakoval, že výhodným nákupem oficiálních míčů určených pro původně plánované Euro 2020 od vietnamského prodejce ušetřil svazu dva miliony korun.

„Že se policie nezajímala, že máme více skladů a více vozidel? Že to neudělali, to není můj problém. Domnívám se, že kdyby ve skutečnosti za mnou jezdila sledka, tak v Nýřanech mohli vidět plný sklad. Kdybychom měli sklad ve věži nebo v muzeu, je to naše věc. Ale je věcí policie, aby je zdokumentovala,“ prohlásil Berbr.

K nákupu míčů se vyjádřil v soudní síni i zmocněnec fotbalového svazu. „Je rozdíl mezi oficiálním míčem za tři tisíce a replikou za 600 korun,“ podotkl zmocněnec.

Jak celá kauza začala

Případ začal zatčením Berbra a dalších dvaceti rozhodčích, delegátů a funkcionářů v říjnu 2020.

Berbr do té doby vykonával funkci místopředsedy asociace, ale fotbalu v Česku fakticky vládl. Vedle obvinění z ovlivnění zápasů čelí také skutku, že podvodným jednáním společně s dalšími obviněnými připravil Plzeňský krajský fotbalový svaz, jehož byl šéfem, o více než 2,32 milionu korun.

Berbr několik měsíců pobýval ve vazbě, stejně jako Roman Rogoz, někdejší sportovní ředitel Vyšehradu. Do vazby soud poslal také rozhodčího Tomáše Grímma a bývalého prvoligového hráče Michala Káníka.

Podle obžaloby se korupce týkala v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce viní obžalované z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění průběhu zápasu.

Grímm později získal status spolupracujícího obviněného. Od soudu vyvázl s půlroční podmínkou a pokutou 198 tisíc korun.

Trest zná také delegát Miroslav Skála z Plzeňska. Dohodl se na osmiměsíční podmínce s dvouletou zkušební dobou, peněžitém trestu 48 tisíc korun a čtyřletém zákazu výkonu funkce delegáta.

Dalším odsouzeným je Petr Tarkovský, který však s fotbalem nemá nic společného. Soud mu za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti uložil osmiměsíční trest se zkušební lhůtou 18 měsíců a pokutu 55 tisíc korun.

Někdejší sudí Marek Janoch dostal podmíněný trest na osmnáct měsíců, pokutu 350 tisíc korun a čtyřletý zákaz činnosti. Přiznal se k přijetí úplatků za potenciální ovlivnění zápasů v třetí lize.