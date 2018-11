Slavia jede teprve podruhé na Letnou v roli favorita. A ten derby nevyhrává

PRAHA Pokud by platila stará pravda o tom, že derby pražských S favorit nevyhrává, zítřejší 290. klání Sparty a Slavie by ovládl domácí tým z Letné. Slavia je totiž teprve podruhé v novodobé historii favoritem utkání, které se hraje na Letné.

Před dlouhými 77 lety se naposledy stalo, že šla Sparta do derby pražských S s více než šestibodovou ztrátou na svého odvěkého rivala.

Letenští, kteří prohráli tři ze čtyř posledních ligových zápasů, nyní ztrácí v tabulce na Slavii bodů sedm a případná prohra by ji nejspíše připravila o poslední šanci na zisk mistrovského titulu.



Jenže vyhrát nad sešívanými bude pro Letenské přetěžký úkol. Vždyť Slavia poslední čtyři soutěžní zápasy vyhrála při parádním skóre 10:2 a prokázala tak velmi dobrou formu.

Hraje se znovu o Ščasného židli?

A navíc. Sparťani porazili svého rivala naposledy před více než dvěma a půl rokem.

Na jaře se po divokém průběhu oba týmy rozešly na Letné smírně po remíze 3:3, v září 2016 pak Slavia na Letné vyhrála po gólech Mešanoviče a Zmrhala 2:0, což znamenalo konec na lavičce pro současného kouče Sparty Zdeňka Ščasného.

A pokud by Sparta zítra prohrála, židle by se pod ním znovu rozkymácela.

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Sparťané čekají na výhru v derby už čtyři zápasy a právě Ščasný má se svou družinou toto čekání zítra ukončit.



„Hrajeme doma, kde podáváme dobré výkony. Musíme se jim nejen přiblížit, ale přidat i něco víc, abychom Slavii porazili,“ uvedl 61letý trenér.

Poukázal tak na fakt, že Sparta v této sezoně na Letné vyhrála šest ze sedmi duelů s velice dobrým skóre 17:5.

Trpišovský: V derby se všechno maže

Slavia však jede teprve podruhé v novodobé historii na Letnou s vědomím, že je favoritem zápasu.

„Budu ale trochu tradiční: derby favorita nemá, všechno se v něm maže. Sparta má doma velkou sílu, za poslední rok tam prohrála snad jen s Plzní, doma sbírá pravidelně body. Co bylo v sezoně doposud, je úplně jedno,“ poznamenává kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který je o 19 let mladší než jeho protějšek.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

Oba trenéři budou řešit především dilema, koho pošlou do útoku. Ščasný se může opřít o gólově potentního Benjamina Tetteha, jestli k němu nasadí kapitána Josefa Šurala či mladíka Matěje Pulkraba, však není jisté.



„Tohle trenérovi vůbec nezávidím a sám nevím, koho vedle něj (Tetteha) dát. Jisté ale je, že je Tetteh pro Spartu naprosto klíčový hráč. Pokud se trefí, Sparta vyhraje,“ uvádí brankářská legenda Sparty Jaromír Blažek, který přitom s velkým fotbalem začal na Slavii.

Kdyby měl kouč Trpišovský k dispozici Stanislava Tecla, postavil by jeho, jenže ten je kvůli obnovenému zranění dlouhodobě mimo hru.

‚Ať nastoupí kdokoliv, Slavia bude favorit’

A tak se bude rozhodovat mezi mladíčkem Janem Matouškem, kapitánem týmu Milanem Škodou a Murisem Mešanovičem.

Poslední dva však po zranění nastoupili do jednoho zápasu.

„Ať nastoupí v útoku kdokoliv, Slavia bude favoritem. Pokud se ale můžu k někomu přiklonit, byl by to Matoušek, který by svou rychlostí měl na vysoké stopery Sparty platit,“ uvedl někdejší záložník Slavie Radek Bejbl.

Přitom na Slavii ještě v pátek nevěděli, koho do útoku postaví.



„Hodně nad tím přemýšlíme. Výkon toho, kdo nastoupí, pro nás bude klíčový. Milana Škodu i vzhledem k jeho zkušenostem zvažujeme,“ přiznal Trpišovský.

„Pamatuju si jeho neymarovský slalom před třemi lety, minule dal na Spartě penaltu v době, kdy by tam třeba jiní hráči nedošli. Honza Matoušek je zase rozehranější a navíc by svou rychlostí mohl platit, rozhodneme se až před zápasem,“ dodal.

‚Žádný sparťan nechce chodit kanály‘

Hráče Sparty se na zápas snažil namotivovat i sportovní manažer klubu Tomáš Rosický, který prohlásil, že sparťané nemají Slavii zastavit, ale ublížit jí.

„Tomáš to určitě myslel tak, že Slavii ublíží, když nad ní vyhrajou. A každý sparťan by se rád procházel po Praze tak, aby nemusel chodit kanály. Proto ani já neberu nic jiného než naší výhru,“ věří Blažek.

„Ať už je Sparta v jakékoliv situaci, to vůbec v derby nerozhoduje. Tam rozhoduje forma. A Slavia by měla ukázat, že jí má lepší,“ oponuje mu Bejbl.