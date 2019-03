Slavia navýšila náskok na druhou Plzeň, duel Bohemians s Opavou skončil 0:0

Příbram / Praha Fotbalisté Slavie Praha v utkání 25. ligového kola vyhráli v Příbrami 2:0. Červenobílí vyhráli v lize počtvrté za sebou a pět kol před koncem základní části soutěže mají už devítibodový náskok na druhou Plzeň. Příbramský nováček je čtrnáctý s náskokem sedmi bodů na předposlední Duklu.

Výrazně obměněné sestavy poslali do utkání oba trenéři. Domácí postrádali z různých důvodů osm hráčů, Slavia nasadila do zahajovací jedenáctky šest čerstvých tváří oproti čtvrtečnímu duelu se Sevillou, v němž Pražané po výhře 4:3 po prodloužení oslavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy.



1. FK Příbram - Slavia Praha 0:2 (0:1) Branky: 3. Olayinka, 65. Hušbauer. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Antoníček - Marek (video). ŽK: Hlúpik - Kúdela. Diváci: 7132.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Fantiš, Soldát, Květ, Průcha (79. Kilián), Voltr (81. Polidar)- Keita (56. Hlúpik). Trenér: Csaplár.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (84. Frydrych) - Král - Olayinka, Baluta (64. Traoré), Hušbauer, Zmrhal - Škoda (60. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Na souhře červenobílých to však příliš znát nebylo, protože už ve třetí minutě našel Baluta uvnitř šestnáctky Olayinku a ten dostal hostující tým do vedení k radosti několika tisíc příznivců. Ti u Litavky vytvořili svým hráčům domácí prostředí a zápas měl o atmosféru postaráno. Hosté měli i další možnosti, jenže Baluta i Škoda ve slibných šancích skóre nenavýšili a dění na trávníku se stále více vyrovnávalo.

Příbramští brzy ztratili ostych a přes slepovanou sestavu dokázali účinně narušovat slávistickou souhru ve středu hřiště. V 18. minutě dokonce díky Keitově přízemnímu centru vystrašili i hostujícího gólmana Koláře. K vyrovnání měl nejblíže po narážečce s Fantišem na hranici vápna ve 37. minutě Voltr, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel.

Ani v druhém poločase domácí nepůsobili poraženecky, pokoušeli se o střelbu a Slavii drželi v dostatečné vzdálenosti od své branky. V 58. se mohli dočkat i gólové radosti po přímém kopu, který hlavou poslal směrem ke své brance Ngadeu a nastřelil tyč.

V 65. minutě ale Slavia vykročila ke třem bodům. Zmrhal našel v náběhu Hušbauera a někdejší hráč Příbrami hlavou zvýšil. Vzápětí se sice mohli dostat do hry opět domácí, když po Králově ruce sudí Zelinka s využitím videa nařídil penaltu, ale Květ v 71. minutě branku vysoko přestřelil. V sílícím větru to byl rozhodující okamžik zápasu, hosté si pak už zkušeně vítězství pohlídali.

Opava nakonec v Ďolíčku remizovala

V osmé minutě se první velká příležitost naskytla hostům z Opavy. Svozil z pravé centry poslal do vápna dlouhý centr, který Zapalač vrátil před branku Bohemians na Schaffartzika, ale ten hlavičkoval do náruče gólmana Fryštáka.



Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 0:0 Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová. ŽK: Bartek, Vacek, Ljovin, Pokorný - Jursa, Simerský, Manzia, Zavadil, Svozil. ČK: 82. Šmíd (Bohemians). Diváci: 4755.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč (69. Koubek), Vaníček (62. Hilál). Trenér: M. Hašek.

Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Stáňa (67. Manzia), Zavadil, Janetzký (87. Jurečka), Jursa, Zapalač - Juřena (46. Smola). Trenér: Kopecký.

Ve 22. minutě zahrál Vaníček přímý kop z hranice vápna, ale ani nadvakrát nedokázal ohrozit Fendricha. O pět minut později měli „Klokani“ příležitost z podobného místa, ale Vackova přízemní střela těsně minula tyč. V závěru poločasu se i Slezané dostali k přímému kopu a Zavadil zamířil jen kousek vedle.

Do druhé poločasu vsadil hostující kouč Kopecký na Smolu, který nahradil Juřenu. V 52. minutě pálil z hranice vápna Vaníček, jehož střelu tečoval opavský Svozil, ale Fendrich vytěsnil míč mimo tři tyče. O deset minut později vystřídal Vaníčka s pěti brankami nejlepší střelec Bohemians Hilál, který si v jarní části zahrál poprvé. Žádnou větší příležitost si ale nevypracoval.

V 72. minutě Smola ve vyložené šanci hlavičkoval vedle a neprosadil se ani chvíli nato po přízemní střele. O tři minuty později mohl na druhé straně otevřít skóre Koubek, ale z otočky nastřelil pouze Fendricha.

Osm minut před koncem zastavil Šmíd nedovoleně Smolu, který si zaběhl za obranu domácích, a rozhodčí Pechanec stopera „Klokanů“ potrestal rovnou červenou kartou. Hosté se však v krátké přesilovce do žádné větší šance nedostali. V lize pošesté za sebou Bohemians neporazili a 544 minut jim nevstřelili gól.

Bohemians v lize naposledy vyhráli v Ďolíčku v úvodním kole sezony nad Slováckem 2:1 a s 10 body jsou nejhorším domácím týmem v soutěži. Pětkrát za sebou nedali před vlastními fanoušky gól.