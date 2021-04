Slavia v oslabení hrála v Brně 0:0 a překonala rekord v neporazitelnosti, Plzeň porazila České Budějovice

Brno Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení remizovali v 25. kole první ligy v Brně bez branek. Pražané hráli od 18. minuty bez vyloučeného brankáře Matyáše Vágnera, i v početní nevýhodě ale udrželi čisté konto a překonali vlastní rekord v počtu utkání nejvyšší soutěže bez porážky. Obhájci titulu v lize bodovali už v 37 zápasech po sobě.

Červenobílí jako jediní v ligové sezoně dál drží neporazitelnost a vedou tabulku o 14 bodů před druhou Spartou, která má dvě utkání k dobru. V příštím kole slávisty čeká s letenským rivalem domácí derby, ještě předtím odehrají ve čtvrtek úvodní duel čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu.



Brněnský nováček jako první tým v sezoně dokázal červenobílé obrat o body v obou vzájemných zápasech, na podzim remizoval v Edenu 1:1. Zbrojovka ale už osm kol nevyhrála a na první sestupové příčce ztrácí čtyři body na patnáctou Mladou Boleslav.

Slávistický trenér Trpišovský udělal před zápasem v Londýně několik změn v sestavě. Po návratu z reprezentace dostal volno Bořil, chyběl i další obránce Kúdela, který má zraněný nos a vysoké horečky. Disciplinární trest nepustil do utkání Simu a jen na lavičce začal Stanciu.

Slavia, která s Brnem utrpěla jednu z pouhých čtyř bodových ztrát v předchozím průběhu ligové sezony, měla první velkou šanci v deváté minutě. Bah chtěl přihrát před prázdnou branku Kuchtovi, ale míč odvrátil vracející se Hlavica.

Ve slávistické brance nastoupil při zranění jedničky Koláře potřetí k soutěžnímu utkání osmnáctiletý Vágner, ale mezi tyčemi vydržel jen 18 minut. Mimo pokutové území srazil unikajícího Hladíka a sudí Orel ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace vyloučil. Červenobílí stejně jako v minulém kole s Opavou museli už v úvodní části první půle do deseti.

Místo Vágnera se mezi tyče poprvé v sezoně postavil pětatřicetiletý veterán Kovář a v 27. minutě měl štěstí, když Hladík místo odkryté branky trefil jen obránce. Na druhé straně protáhl bývalého slávistického gólmana Berkovce Provod.

V 31. minutě se až před Kováře protáhl Pachlopník, ale hostující brankář mu dobře zmenšil úhel. Domácí záložník byl při zakončení postrčen, ale penalta se nepískala. Sudí Orel nenařídil pokutový kop ani 10 minut po pauze, kdy Hladík upadl po souboji s Kačarabou.

V 57. minutě se dostal na trávník uzdravený slávista Ševčík, jenž v lize nastoupil poprvé od prosince. Po necelé hodině hry napřáhl zpoza vápna Čermák a hostující gólman Kovář balon vyškrábl na roh.

V 73. minutě zasáhl domácí Čermák ve vlastním vápně do oblasti obličeje Zimu, ale sudí Orel ani po přezkoumání situace ze záznamu penaltu neodpískal. Pokutový kop nenařídil také v 89. minutě po průniku domácího Fily. Slavia poprvé v ligové sezoně neskórovala, i tak vylepšila rekord v neporazitelnosti z let 2016 až 2017, na který dosáhla ještě pod předchozím trenérem Šilhavým.

Kalvacha těší vítězný návrat Plzně

Plzeňský fotbalista Lukáš Kalvach poprvé od loňského května v první lize vstřelil gól a pomohl Viktorii k vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi v domácím zápase 25. kola. Pětadvacetiletého záložníka těší ukončení dlouhého střeleckého půstu i úspěšný návrat Západočechů do nejvyšší soutěže po koronavirové karanténě a reprezentační přestávce.

„Určitě je to úleva. Gól jsem v lize nedal skoro rok, takže jsem opravdu rád, že jsem se konečně trefil. A hlavně, že nám to pomohlo ke třem bodům,“ řekl Kalvach v nahrávce pro média od plzeňského klubu.

Sérii 31 ligových utkání bez branky utnul ve 29. minutě, kdy výstavním volejem otevřel skóre. Budějovický brankář Vojtěch Vorel se po míči stačil jenom ohlédnout. „Bylo to celkem rychlé. Stoper od nich to odhlavičkoval, já se nijak nerozmýšlel a prostě to napálil. Jsem rád, že to tam konečně padlo. Gól jsem v lize nedal skoro rok,“ uvedl Kalvach.

Svěřenci trenéra Adriana Guľy v neděli odehráli první soutěžní duel od 6. března, kdy v domácí soutěži porazili Olomouc 1:0. Krátce nato Plzeňští museli do dvoutýdenní izolace kvůli vyššímu počtu osob s covidem-19 v týmu.

„Chybělo mi to hodně. Ta pauza byl dlouhá, skoro měsíc. Myslím, že jsme se všichni moc těšili, bylo to i dneska vidět. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval olomoucký rodák a odchovanec, který na hřišti delší přestávku nepociťoval. „Spíš jsme byli v zápase nastavení tak, že do toho jdeme naplno a nevnímali jsme, že jsme měsíc nehráli,“ přiblížil Kalvach.

Plzeň mohla vyhrát nad Dynamem mnohem vyšším rozdílem. „Příležitostí jak v prvním, tak v druhém poločase jsme měli celkem dost. Škoda, že produktivita nebyla lepší a zápas jsme si neudělali trošku lehčí. Na druhou stranu Budějky jsou nepříjemný soupeř. I takové vítězství je pro nás důležité, protože nás teď čeká hodně zápasů,“ upozornil Kalvach.

Západočeši jsou v ligové tabulce dál šestí, ale mají k dobru dvě odložená utkání se Zlínem a Spartou. Aktuálně Viktoria drží šňůru pěti soutěžních výher. „Hodně zápasů v rychlém sledu bylo i minulý rok, kdy nám to vyšlo. Věřím, že na vítězné vlně pojedeme i teď, že postoupíme ve středu do semifinále poháru (přes Liberec) a potvrdíme to i v lize v Karviné,“ dodal defenzivní středopolař.