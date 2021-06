Šmicer: Jsem zklamaný, že mě nezvolili. Fotbal dostal šanci, ale cesta k jeho očistě bude ještě dlouhá a trnitá

NYMBURK Přestože sám neuspěl s kandidaturou na místopředsedu, byl bývalý reprezentant Vladimír Šmicer s výsledkem voleb do výkonného výboru Fotbalové asociace ČR spokojen. Novým předsedou se na valné hromadě v Nymburce stal Petr Fousek, kterého proti Karlu Poborskému podpořil a do výboru se navíc z větší části dostali jemu bližší kandidáti. Šmicer bude s Fouskem rád spolupracovat, o konkrétní pozici se ale zatím nebavili.

„Byla to moje první valná hromada. Byl to náročný a dlouhý proces, ale myslím, že byl prospěšný pro fotbal. Ale jestli dnešek budeme moci považovat za úspěch, to se dozvíme za pár let,“ řekl na tiskové konferenci Šmicer, který se po říjnovém zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra stal hlavní tváří iniciativy F-evoluce za změny v českém fotbale.



Původně kandidoval na předsedu, ale nakonec podpořil Fouska a usiloval jen o post místopředsedy. „V říjnu nebo v listopadu jsem se vydal pokusit se pomoci českému fotbalu. Měl jsem nějakou vizi a myšlenky. Na dnešek jsem se těšil, mělo se ukázat, jestli ta snaha k něčemu vedla,“ uvedl Šmicer.



„Myslím, že na valné hromadě fotbal dostal šanci, aby se vydal směrem, kde ho budu raději vidět, než tam, kde momentálně je. Jsem s volbou spokojen. Vyhrál Petr Fousek, kterého jsem nakonec podpořil. Jsem rád, že i vyšli lidi do výkonného výboru. Takže by Petr měl mít oporu a měl by být schopen prosazovat svoje vize a myšlenky, jak by chtěl řídit,“ dodal osmačtyřicetiletý vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.

Neskrýval, že ho mrzí, že se svou kandidaturou neuspěl. V boji o pozici místopředsedy za Čechy ho porazil Jan Richter. „Za mě osobně je to zklamání, že jsem nebyl zvolen. Dost jsem se v posledních šesti měsících angažoval, mluvil jsem s dost lidmi. Ano, ustoupil jsem na pozici místopředsedy, ale dál ustupovat jsem nechtěl. Mohl jsem usilovat o pozici člena výkonného výboru, ale vybral jsem si těžší cestu,“ řekl Šmicer.



„Bohužel se ukázalo, že náš fotbal ještě není úplně připravený na jednoduchou cestu. Bude to dlouhá a trnitá cesta s velkými překážkami, aby došlo k očistě českého fotbalu. Při mé volbě je to jasný důkaz toho, že fotbal má velké rezervy k tomu, aby se dostal, kde ho chci vidět,“ mínil Poborského spoluhráč z Eura 1996, kde český tým získal stříbro.

S Richterem prohrál v poměru 56:71. „Samozřejmě jsme věděli, že česká komora je spíše nakloněná Karlovi a věděli jsme, že (celkovou) volbu vyhraje Morava. Z toho důvodu mi bylo jasné, že jdu proti zdi. Řekl jsem si, že když už má člověk prohrát, tak se ctí,“ uvedl Šmicer.

„Přesto jsem si myslel, že voliči vědí, co znamená jméno Vláďa Šmicer pro český fotbal, pro veřejnost, partnery a vůbec fotbalové prostředí. Myslel jsem si, že mě zvolí. Voliči asi znají jméno Richter víc než moje. Asi vědí, že pan Richter přinese do českého fotbalu lepší možnosti než jméno Vláďa Šmicer. Rozhodnutí voličů musím respektovat,“ doplnil.



Fousek po zvolení řekl, že by se Šmicerem rád spolupracoval. O jaký post se jedná, zatím není jasné. „Když Petr viděl, že jsem zklamaný, že mě nezvolili, přišel a řekl mi, že se mnou počítá do týmu. Nechci, aby to vypadalo jako dluh tím, že mi něco nabízí. Všechno, co jsem dělal, jsem dělal s cílem, abych fotbalu pomohl. Teď si na chvíli trošku odpočinu, protože toho bylo fakt hodně. Fakt jsem se dnes těšil, že to skončí. Na další spolupráci si s ním rád sednu, můžeme si o tom promluvit. Nemluvili jsme o ničem konkrétním,“ řekl Šmicer.

Nemyslí si, že by výsledek voleb předsedy ovlivnila poměrně bouřlivá diskuze nad zprávou o výsledcích hospodaření asociace a zprávou revizní o kontrolní komise, jejíž předseda Zdeněk Šimek zmínil podezřelou zakázku FAČR na dezinfekci šaten. Případem se zabývá policie.

„Chtěl bych poděkovat panu Šimkovi, že našel odvahu a zprávu přednesl. Takovou odvahu ve fotbale potřebujeme, aby se lidi nebáli mluvit. Aby poté, co se něco objeví, za to byli lidi trestáni. Ale myslím, že volby to moc neovlivnilo. Stejně pak oba tábory volily dost zodpovědně,“ řekl Šmicer.