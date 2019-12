Souček: Každý nás odepisoval a my jsme odehráli fantastické utkání pro lidi

Dortmund (Od našeho zpravodaje) Čekalo se od něj, že fotbalovou Slavii v Lize mistrů potáhne. A Tomáš Souček tuhle roli splnil ve všech zápasech, včetně toho posledního. V Dortmundu gólem na 1:1 rozjásal šest tisíc hostujících fanoušků a i když nakonec slávisté prohráli 1:2, vytáhlý záložník se v mixzóně usmíval.

„Jsem spokojený s tím, co jsme tu ukázali. I když mě samozřejmě mrzí, že zase nemáme body,“ pokrčil slávistický tahoun rameny.

„Všech šest zápasů bylo jako přes kopírák. Znovu to bylo fantastické utkání pro lidi, 6:6 na šance, to je v Dortmundu neuvěřitelné. Každý nás odepisoval a my jsme se s tím statečně poprali.“

Takže? Byl to navzdory porážce nejlepší slávistický výkon?

Nevím. Šancí bylo nejvíc, ale v Miláně jsme ztratili vítězství v závěru, doma s Barcelonou jsme hráli skvěle, dost podobný zápas jako tady... Rozhodně si ale můžeme vážit toho, že jsme v Dortmundu udělali z jejich brankáře Bürkiho muže kola. To je krásný pocit.

Jenže vás vychytal a nemáte ani bod.

Neuvěřitelné. Šly na něj parádní střely, někdy i tečované, ale on ukázal, že už několik let patří k extratřídě. Ale musím pochválit i Ondru Koláře, taky měl spoustu zákroků a ukázal, že je podobně dobrý.

Mrzí po takovém výkonu o to víc, že máte v konečné tabulce jen dva body?

Víme, že tabulka vypadá špatně. Ale mluvil jsem po zápase s dortmundským záložníkem Piszczekem, který mi říkal, jak je skvělé, že český tým hraje takhle. Když nás chválí soupeři a jejich trenéři, moc nás to těší.

Jaké bylo dát gól pod Žlutou zdí, obávanou dortmundskou tribunou?

Úžasné. Už jsme tam měli několik šancí, když to pak vyšlo, byl to super pocit. Najednou bylo ticho, řvali jen naši fanoušci na druhé straně stadionu. Užil jsem si to.

Ale nejdřív muselo gól potvrdit video.

Ptal jsem se rozhodčího, co se řeší. Věděl jsem, že v ofsajdu jsem nebyl a že Milan Škoda mi míč nesklepával rukou, tak mě zajímalo, jestli se neřeší nějaký faul, který akci předcházel. Ale jak jsem si to promítal, věřil jsem, že bude gól platit. Naštěstí platil.

Než padl, prokombinovali jste celé hřiště. Byla to ukázka toho, jak se Slavia otrkala?

Jo, říkal jsem si, že takovou akci by mohli někde promítat. Těším se už teď, až si ji znovu pustím. Ale takových jsme měli víc a vytvořili jsme si z nich dost šancí.

Věříte, že se příští rok Slavia dočká Ligy mistrů znovu a bude ještě silnější?

Věřím. V minulé sezoně jsme došli daleko v Evropské lize. Teď v Lize mistrů, doufám, že příští rok se to bude opakovat a že z toho bude víc bodů.

Vy u toho ještě budete?

Těžká otázka, uvidíme. Ve fotbale nikdy nevíte. Může se něco stát hned zítra, nebo zůstanu ve Slavii třeba deset let. Složité téma, uvidíme, co přinese čas.