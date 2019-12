Trpišovský: Jsem spokojený, všichni se bavili fotbalem nahoru-dolů. Jen škoda, že to neskončilo 5:5

Dortmund Fotbalisté Slavie sice i v závěrečném duelu základní skupiny Ligy mistrů prohráli, porážka 1:2 v Dortmundu se však zrodila přes velkou řadu šancí na straně sešívaných.

„Byl to výkon na úrovni Ligy mistrů, těch nejlepších týmů. Myslím, že se všichni bavili fotbalem a šancemi, o to ve fotbale jde. I když jsme prohráli o gól, základní pravidlo jsme splnili,“řekl po utkání pro O2 TV Sport kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Jen škoda, že jsme neproměnili víc šancí, které jsme měli. Měli jsme asi sedm dobrých ohrožení branky,“ doplnil.

Mrzel ho nezvládnutý začátek utkání, čehož Dortmund využil.

„Zápas pro nás nezačal úplně dobře, dostali jsme gól ze situace, kterou Dortmund skvěle vyřešil. Postupem času jsme se rozkoukali a druhou polovinu prvního poločasu jsme měli výbornou pasáž,“ přiznal Trpišovský.

„Neproměnili jsme několik slibných šancí, pak jsme ale vyrovnali a druhý poločas byl otevřený. V druhém poločase jsme bohužel dostali gól z asi nejméně nebezpečné situace.“

„Na konci jsme si vytvořili tři situace, které nějakou záhadou neskončily gólem. I přes porážku jsem na hráče hrdý. Trošku mě mrzí, že zápas neskončil třeba 4:4 nebo 5:5,“ dodal Trpišovský.

Souček: Fantastický zápas pro diváky

Zklamaný byl po utkání i střelec jediné branky Slavie Tomáš Souček.

„Mrzí mě, že jsme nezískali body, je to jako v každém zápase. Těch šest zápasů bylo skoro jako přes kopírák. Fantastický zápas pro diváky, bylo to 6:6 na šance, tady na Dortmundu.“

„Každý nás odepisoval a my jsme se s tím poprali takhle. Nevím, jestli to byl náš nejlepší výkon, šancí ale bylo nejvíc.“



„Už na Interu jsme ztratili vítězství, doma s Barcelonou jsme taky hráli skvěle, to byl podobný zápas jako dnes. Tady na Dortmundu jsme udělali gólmana hráčem kola, o to je to hezčí,“ dodal Souček.

„Určitě nejtěžší a určitě i nejhezčí zápas kariéry. Byl to pro mě obrovský zážitek, na Borussii Liga mistrů,“ přiznal stoper Ladislav Takács.

„Skvělý soupeř, skvělí lidí, skvělý stadion. Myslím, že i skvělý zápas. Šance byly na obou stranách, s trochou více štěstí a mohla být remíza. Kazí to jen výsledek,“ doplnil.