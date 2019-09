Sparta odehraje jeden zápas bez kotle. Tetteh bude stát dvě utkání, plivanec na Součka prokázaný nebyl

Praha Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala sparťana Benjamina Tetteha za vyloučení v nedělním ligovém derby se Slavií zákazem startu ve dvou soutěžních utkáních. Údajné hráčovo plivnutí na kapitána soupeře Tomáše Součka nebylo prokázáno. Komise zároveň kvůli výtržnostem v derby proměnila podmínku pro letenský klub v nepodmíněný trest a uzavřela Spartě na příští domácí soutěžní utkání s Karvinou sektor, kde sídlí "kotel".

Komise Tettehovi zastavila činnost pouze za faul na slávistu Davida Hovorku, za který dostal v 82. minutě od rozhodčího Miroslava Zelinky rovnou červenou kartu. Polovinu z trestu si už ghanský útočník odpykal ve středečním duelu domácího poháru v Jihlavě a Spartě bude chybět ještě v nedělním ligovém šlágru v Plzni.

Tvrzení slávisty Vladimíra Coufala v pořadu O2 TV, že Tetteh po zákroku plivl na Součka, komise neprokázala. Sparťan obvinění odmítl, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík později zveřejnil na sociální síti videozáznam, který podle něj dokazuje, že k plivnutí došlo. Záběr ale podle komise průkazný není.

Dopustil se Benjamin Tetteh po vyloučení v derby plivnutí na Tomáše Součka?

„Vyslechli jsme obě strany, seznámili jsme se se zápisem o utkání, se zprávou delegáta. Bylo to pro nás v rovině tvrzení proti tvrzení. Viděli jsme i to video, pořízené při utkání. I s ohledem na to, že se údajný incident ani neřešil při samotném utkání, což bychom považovali za logické, jsme rozhodli, že pro nás nebylo prokázáno, že by došlo k nějakému dalšímu disciplinárnímu přečinu,“ řekl novinářům předseda disciplinárky Richard Baček.

„Byla tam nějaká vzájemná komunikace, ale plivnutí nebylo prokázáno. Proto jsme v tomto smyslu ani nezahájili řízení, ani jsme k tomuto nepřihlédli při rozhodování o potrestání hráče Tetteha za surovou hru. Trest na dvě utkání disciplinárka za přečin surové hry běžně ukládá,“ dodal.

Slavia v derby vyhrála 3:0 a pojistila si vedení v ligové tabulce.