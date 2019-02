Modernizace stadionu Sparty? Masivní kritikou se budeme zabývat, zní z klubu

PRAHA Fanoušci fotbalové Sparty na sociálních sítích nešetří ostrými slovy na adresu vizualizace rekonstrukce jižní tribuny letenského stadionu. Kritiku vnímáme velmi senzitivně a budeme se jí zabývat, přiznává ředitel komunikace pražského celku Ondřej Kasík.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste rekonstrukci stadionu zvažovali?

Ve své podstatě už během ročníku 2014/2015, kdy probíhala poměrně významná rekonstrukce hlavní tribuny, která měnila nějaké dispozice. Probíhala přístavba skyboxů, nově se udělala řada věcí. Byla jasná ambice vedení neskončit rekonstrukci pouze hlavní tribunou a už v tu chvíli byla rozvíjena varianta, že bychom stadion rekonstruovali postupně, a tohle je nějaký logický důsledek, že by se pokračovalo další tribunou, což je v tomto případě tribuna jižní. Takže už na přelomu let 2014/2015 ten plán na stole byl, uvažovalo se o dalších krocích.

Lidovky.cz: Co si od rekonstrukce slibujete?

Stadion byl, vyjma hlavní tribuny, naposledy rekonstruován v roce 1994. To je 25 let, což je velmi dlouhá doba. Navíc vedení uvažuje o dalších cestách a chce samozřejmě zlepšit komfort pro fanoušky.

Takto by měla vypadat jižní tribuna Generali Areny při pohledu z ulice Milady Horákové. Vizualizace nové jižní tribuny stadionu Sparty.

Lidovky.cz: Jak jako klub vnímáte kritiku, která se na klub zejména na internetu snesla?

Velmi senzitivně. O kritice víme, a víme, že je masivní. Proto jsme už v úterý zdůrazňovali, že se jedná jen o studii. Zpětná vazba, která nám od fanoušků přišla, je takového rázu, že je určitě nutné se jí zabývat.

Lidovky.cz: Z vizualizací to vypadalo tak, že by se kapacita stadionu Letná o něco snížila, není tomu tak?

To má dvě roviny. První je, že by se o něco snížila kapacita jižní tribuny. A ta další je taková, že by se zvýšila kapacita na všech čtyřech tribunách přidáním jedné řady. To by bylo ve hře, pokud bychom snižovali úroveň hrací plochy, což by v tuhle chvíli bylo možné.

Lidovky.cz: Máte už nějaký finanční výhled, kolik by do rekonstrukce chtěla Sparta investovat?

To jsou věci, na které je zatím příliš brzy. Zatím jsme ve fázi studií a uvažovaných kroků. Samozřejmě je ekonomická stránka rekonstrukce velice důležitá, ale zatím nejsme ve fázi, kdy bychom komunikovali předběžné náklady.

Lidovky.cz: Asi zásadní je otázka ročního období, kdy by se měla rekonstrukce provádět. Nejspíše by bylo na stole léto, že?

To je důležitá otázka, protože poslední rekonstrukce se dělala v průběhu zimní přestávky (ročník 2014/2015), jenže v té době byla zimní přestávka delší než letní (po změně hracího systému soutěž končí v polovině prosince a začíná v první polovině února - pozn. redakce). Je to určitě věc k diskusi, a je to věc, o které se bavíme poměrně intenzivně, protože to má velký význam. Tím pádem ani nebylo stanoveno, o jaké časové rozmezí by se při rekonstrukci jednalo.

Ředitel komunikace Sparty Praha Ondřej Kasík (vpravo). Vedle něj Tomáš Rosický.

Lidovky.cz: Pokud budete rekonstruovat jižní tribunu, tak se asi budete muset na nějaký čas přestěhovat jinam, protože hrát na 3/4 stadionu by asi nedávalo smysl.

Diskutujeme varianty, že by zápasový režim byl na Letné. V tuto chvíli je to varianta, kterou rozpracováváme, jak rekonstruovat stadion, aby mohl zůstat v zápasovém režimu. Ve světě bylo několik příkladů, kdy se rekonstruovaly i hlavní tribuny za plného provozu.