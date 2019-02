Vrátí se na Spartu místa ke stání? Kritizovaný hotel na stadionu vůbec nebude

PRAHA Fanoušci Sparty se bouří proti plánům na přestavbu fotbalového stadionu, neboť budova na jižní tribuně by snížila kapacitu pro „kotel“. Vedení klubu upozorňuje, že zveřejněné vizualizace jsou pouze prvním návrhem, který se bude měnit. Možným řešením je návrat míst k stání.

Dlouhých pětadvacet let nedoznal fotbalový stadion na Letné radikální rekonstrukce. Za tu dobu se na něm zlepšovala úroveň zázemí (občerstvení, toalety, ozvučení), ale výraznější změnou byla jen úprava hlavní tribuny v zimě 2015, kde přibyly sky boxy.

Nyní se objevil návrh přestavby, jemuž ale většina příznivců příliš nerozumí a kritizuje jej. Týká se především modernizace jižní tribuny, kde sídlí „kotel“, k níž má přibýt budova s administrativními a komerčními prostorami nebo síní slávy. Změny by ubraly ochozu na kapacitě a ve výhledu by divákům vadily nosné sloupy.

Takto by měla vypadat jižní tribuna Generali Areny při pohledu z ulice Milady Horákové.

„O kritice víme, a víme, že je masivní. Zpětná vazba je takového rázu, že je určitě nutné se jí zabývat,“ uvádí pro LN šéf komunikace Sparty Ondřej Kasík. Termín rekonstrukce neupřesnil, nicméně podle informací portálu tn.cz by se měla přestavba uskutečnit v následujících čtyřech letech.

Návrh, vypracovaný kanceláří Pelčák a Partner Architekti, počítá s nástavbou, která se přidá na jižní tribunu, a tím ji vyrovná okolním budovám na severní straně Letenské pláně.

A bude na co navazovat, neboť stejná kancelář stojí i za projektem hotelu Letná, jenž se má nacházet na ploše dnešního tréninkového hřiště Sparty, ležícího mezi stadionem, výjezdem z tunelového komplexu Blanka a ulicí Milady Horákové. Sparťanské týmy stejně již plochu nevyužívají, neboť trénují především v areálu bývalého spartakiádního stadionu Strahov.

Hotel má tvořit jednu z nových dominant Letné.

Původně měl přitom hřiště na letenské tréninkové ploše nahradit obchodní dům. „Měli jsme tenhle projekt v Komisi rozvoje na Praze 7, kde se nám povedl původní záměr obchodního centra, který je podle nás pro danou lokalitu nepříznivý, zvrátit v hotel, který je dle našeho názoru docela kultivovaný,“ řekl LN ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, teoretik a historik architektury Richard Biegel.

Právě nástavba se ale fanouškům nelíbí, na diskusních fórech ji přirovnávají k akváriu. Řada jich navíc zaměnila projektovaný hotel Letná s vizualizacemi sparťanského stadionu a klub to na sociálních sítích nemá jednoduché. Samotní architekti studii nechtějí komentovat. „K projektu nemůžeme poskytovat žádné informace,“ uvedla za kancelář Eva Pinďáková.

Z popisu na webu kanceláře však vyplývá, že se architekti ze své pozice snaží navázat na výšku okolních budov v okolí Letenské pláně. „Přízemí a spodní dvě patra slouží stadionu: je zde umístěna nová jižní tribuna včetně zázemí a vstupů. Vrchní tři patra a ustoupené střešní podlaží jsou administrativní budovou sloužící správě fotbalového klubu a s ním vlastnicky souvisejících společností,“ píše kancelář Pelčák a Partner Architekti u vizualizace.

Vizualizace nové jižní tribuny stadionu Sparty.

Kasík přiznává, že se z provozního hlediska o něco sníží kapacita jižní tribuny. „Zároveň se ale zvýší kapacita všech čtyř tribun přidáním jedné řady. To by bylo ve hře, pokud bychom snižovali úroveň hrací plochy, což je v tuto chvíli možné,“ upozorňuje.

Kapacita stadionu se snižovala i při rekonstrukci hlavní tribuny. V roce 2015 se sice zmenšil počet sedadel, ale zlepšily se podmínky pro VIP hosty a klubové sponzory, pro které byly vybudovány úplně nové prostory.

Na druhou stranu pro nejhlučnější fanoušky sídlící právě na jižní tribuně bude možné znovu zavést místa k stání, která tuzemský fotbal od příštího ročníku opět povoluje. „Variantu safe-standing zvažujeme v případě, že bychom významně měnili podobu jižní tribuny, a to jakýmkoliv způsobem. Určitě bychom tento způsob neimplementovali tehdy, pokud by se do tribuny nezasahovalo,“ uvádí Kasík.

Otázkou ale zůstává, kdy rekonstrukci minimálně jižní tribuny provést. Hlavní tribuna v roce 2015 se předělávala během zimní přestávky, jenže ta se od probíhajícího ročníku zkrátila o tři týdny kvůli změně hracího modelu. „Zápasový režim by asi zůstal na Letné. Je na stole varianta, kterou rozpracováváme, jak rekonstruovat stadion, aby zároveň mohl být k dispozici k utkáním. Ve světě bylo několik příkladů, kdy se předělávalo i za plného provozu,“ dodal Kasík.