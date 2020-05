Takový hattrick už těžko zopakuju, radoval se Čermák po drtivé kanonádě Plzně

Plzeň Druhým hattrickem v prvoligové kariéře plzeňský fotbalista Aleš Čermák pomohl k drtivé výhře 7:1 nad Mladou Boleslaví ve 26. kole. Pětadvacetiletý záložník pochybuje, že se mu ještě někdy povede v zápase vstřelit jeden gól pravou nohou, druhý levačkou a třetí hlavou. Tato kombinace branek je označována jako perfektní hattrick.

„Na Spartě jsem měl dvě velké šance, které jsem bohužel neproměnil. Tak jsem rád, že dneska tam padly tři góly. Těžko asi tenhle hattrick zopakuju. Moc jsem jich v životě nedal, takže jsem za to šťastný,“ řekl Čermák v nahrávce pro média.

Hattrickem se v plzeňském dresu blýskl ještě v dubnu 2018 při vítězství 3:1 v Brně, za což tehdy platil klubovému pokladníkovi Aleši Hruškovi. „Domluvím se s Aldou. Už jsem jeden dal, takže doufám, že mě to teď nic stát nebude,“ usmíval se rodák z Prahy.

Proti Boleslavi se trefil v 8., 23. a 52. minutě. „Ani nevím, jak tam ten první pravou prošel. To podle mě nějaký hráč tečoval, pak možná i gólman. Byla to taková šmudla a asi nejtěžší gól. Pak mi to Kayi (Kayamba) dobře připravil na levou a to jsem nějak hrál v poloskluzu. Pak krásný centr od Bogyho (Beauguela) na hlavu. Sám jsem z toho byl trošku překvapený,“ popsal Čermák.

Přiznal, že pro Viktorii bylo určitým varováním březnové čtvrtfinále poháru s Mladou Boleslaví, ve kterém domácí také vedli 4:0, potom ale ubrali, dostali v závěru dva góly a ještě si cestu za vítězstvím a postupem zkomplikovali.



„Říkali jsme si, že s nimi nechceme zopakovali to, co v poháru. Chtěli jsme šlapat a snažit se dát co nejvíc branek. Nakonec jsme jich dali sedm a myslím, že jsme dneska spokojení,“ uvedl bývalý hráč Sparty, Hradce Králové nebo právě Mladé Boleslavi. „Vůbec jsem na to při zápase nemyslel, že jsem hrál za Boleslav. Před zápasem na to člověk trošku myslí, ale už je to pět let,“ podotkl Čermák.

V minulém domácím ligovém utkání Plzeň deklasovala Mladou Boleslav 6:1, teď Středočechům dala ještě o jednu branku víc. „Nevím, jestli jsme je zastihli ve špatném rozpoložení nebo je zaskočili tím, že jsme dali rychle góly a nepustili je moc do hry. Každopádně se nám hrálo dobře a je to vidět i na výsledku,“ řekl Čermák.

Kvůli opatřením v boji s nemocí covid-19 nemohli být na stadionu fanoušci. Plzeňské hráče podporovaly jenom nahrané chorály skalních příznivců z reproduktorů. „Samozřejmě kdyby tady byli fanoušci, asi by ta atmosféra byla o dost příjemnější,“ upozornil plzeňský středopolař, jehož tým vyhrál i šestý jarní ligový duel pod trenérem Adrianem Guľou a ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii.