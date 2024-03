Na hattrick nemyslel. Pro mě byl strašně důležitý skalp Sparty, říkal Chorý

„Jsem strašně rád za celý tým, že jsme to zvládli. Dobře jsme se naladili, jen doufám, že nepolevíme, protože ve čtvrtek nás čeká strašně důležitý zápas proti Servette Ženeva,“ hlásil Chorý, na kterém se navíc po dvou žlutých kartách vyfauloval hostující kapitán Krejčí.

Je to pro vás sladký večer?

Je krásné, že jsme Spartu porazili 4:0. Určitě to bude patřit mezi zápasy, na které v kariéře rád vzpomínám. Ale musíme zůstat nohama na zemi, přijdou další důležitá utkání.

Při prvním gólu jste využil toho, že brankář Vindahl vyrazil střelu Červa před sebe. Byl jste na to připravený?

Ano, tušil jsem to. Byli jsme na to také upozorňováni, že míče občas vyráží před sebe. Matúš Kozáčik (trenér brankářů v Plzni) na to apeloval. I před zápasem na tréninku na nás při střelbě řval, ať nic nevypouštíme, dorážíme a jdeme do toho na sto procent. Já za to byl po střele Červuse odměněn. Měl jsem to sice na dlouhou nohu, bylo to nadvakrát, naštěstí z druhé dorážky už to tam propadlo.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý brání Matěji Rynešovi ze Sparty v přístupu k míči.

Jak se vyvíjel celý zápas?

Bylo to těžké utkání, oba týmy byly dobře organizované, to bylo vidět první půlhodinu. Nebyly tam velké šance. Sparta sice měla navrch, měla nebezpečné dlouhé auty, další standardní situace, ale velká šance tam nebyla. My jsme ke konci poločasu dali gól, to byl asi zlomový moment. Spartu trošku podráždil.

Co jste si říkali v kabině během přestávky?

Že na ně ještě trošku zatlačíme, zkusíme udělat tlak na Panáka a Krejčího, protože už měli žlutou kartu. To se povedlo, pak už se to vyvíjelo podle našeho scénáře a v poklidu jsme to dotáhli k výhře.

Neříkáte si, kde byste mohli v tabulce být nebýt podzimních ztrát?

Na kdyby se nehraje, v životě ani ve fotbale. Nemůžeme se zaobírat tím, co bylo, ale tím, co je právě teď. Spartu máme za sebou, nyní je pro nás nejdůležitější čtvrtek a odveta se Servette v evropském poháru. Ano, ty ztráty doma nás mrzí hodně, mohli jsme být někde jinde. Ale stále hrajeme na třech frontách a kdyby nám to řekl někdo na začátku sezony, beru to jako krásnou vizi.

Znovu jste podstoupil spoustu soubojů, měl nepříjemný pád na žebra. Jak jste viděl dvě situace, po kterých Krejčí viděl žlutou kartu a byl vyloučený?

Ta první byla jasná žlutá. Druhá stoprocentně faul, pak bylo na rozhodčím, jak to ohodnotí. Musím se na to ještě pořádně podívat. Přišlo vyloučení, pro nás určitě jedině dobře. A ty souboje? Je to můj styl hry. Víte, že nic nevypustím a je to až na hraně, do čeho chodím.

Překvapilo vás, kolik jste ve druhém poločase měli prostoru v šestnáctce Sparty?

Nechtěl bych Spartu rozhodně shazovat. Není jednoduché hrát o deseti lidech, to je samozřejmě na hřišti znát. Prostoru jsme měli hodně, tlačili jsme na ně, získávali míče po jejich ztrátách, z toho pramenily naše šance. Sparta má svoji kvalitu, ale dnes ji nemohla potvrdit, protože jsme na ni byli dobře nachystaní. A využili jsme všeho, co nám dovolila.

Myslel jste na hattrick?

Popravdě ne. Pro mě byl strašně důležitý skalp Sparty. Pořád mám v hlavě podzimní zápas u nich, kdy jsme mohli v 94. minutě vyrovnat na 2:2, ale Viťas (Martin Vitík) míč vyhlavičkoval z prázdné branky. Tehdy přede mnou Vindahl pumpoval rukama a cítil jsem, že dnes je ten moment, abychom jim to trošku vrátili. Jsem strašně rád za celý tým, že jsme to zvládli. Dobře jsme se naladili, jen doufám, že nepolevíme.

Jak si ceníte toho, že jste v sezoně dokázali porazit Spartu i Slavii?

To jsou pro každého cenné výhry. Pro celé město. Přišel plný stadion, všichni si to užili. Sparta je našlapaná, hrála s Liverpoolem, my jsme jim teď zatloukli další hřebík. Pro nás je to odměna za práci, táhneme za jeden provaz. Ale zápas už je pryč. Je třeba zregenerovat a soustředit se na to, co nás čeká. Čtvrteční duel proti Servette je pro nás strašně důležitý.

Necítíte už trochu únavu z toho náročného programu?

Není to jednoduché. Snažím se co nejvíc zregenerovat, manželka mi navíc připravuje každý večer kvalitní plzeňský nápoj. (smích) Zatím to funguje a věřím, že takto budu pomáhat týmu co nejvíc a bude nám to společně šlapat.