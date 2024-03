Opět se Staňkem. Jen ať za AC Milán nastoupí největší hvězdy, říká Trpišovský

Dvě derby během pěti dnů mají v nohou fotbalisté Slavie. Teď je čeká další velký zápas. Na velkolepém San Siru. Betonovém kolosu pro 80 tisíc diváků. Ještě v pondělí tady Inter Milán zdolal 2:1 FC Janov, teď už se ale kulisy převlékly do červenočerné. A italštinu zpestřují česká slovíčka.

Jen obránce David Zima, jenž strávil dva a půl roku v AC Turín, klábosí s italskými novináři v jejich řeči. A jak!



„Až pojedu na dovolenou do Itálie, vezmu si Davida s sebou,“ pousmál se Trpišovský.

Trenére, o sestavě už máte jasno?

Téměř. Máme náročný program. Třeba Mojma Chytil odehrál obě derby a v neděli nás čeká další důležitý zápas proti Teplicím. Ale víme, jak AC hraje, a podle toho zvolíme tu nejlepší možnou sestavu a způsob hry. Čeká nás jiný ofenzivní styl, než na jaký jsme zvyklí. Hráči, na které jen tak nenarazíte. Třeba takový Leao! Snad to AC Milán co nejvíc ztížíme. Budeme chtít navázat na naše poslední výkony v defenzivě, kdy jsme ve čtyřech zápasech dostali tři góly. A to v jednom utkání v poháru proti Spartě.

Prozradíte, zda bude chytat opět Jindřich Staněk?

Ano, byli jsme s Jindrou spokojení a potřebujeme, aby se sehrál s týmem. A ještě vám jako bonus odtajním jedno jméno. Tomáš Vlček si zkusí první zápas v Evropské lize v základní sestavě.

A hned na San Siru. Co se vám vlastně vybaví, když se řekne AC Milán?

Klub, na kterém jsem vyrůstal. V komunistickém režimu jsme byli doma zavření, nemohli vycestovat, a tak jsem koukal na AC Milán. Gullit, Donadoni, Baresi, Costacurta, Maldini... Pro mě i pro Slavii je svátek, že si proti AC můžeme zahrát. A stadion je unikátní. Miluju velké stadiony. Vážím si toho, že je můžu navštívit. Takže když dostaneme kluby jako Barcelona, Chelsea, Dortmund, teď AC Milán, je to pro mě osobně skvělý dárek.

David Zima v rozhovoru pro italská média

Na milánském stadionu hraje AC i Inter, umíte si představit, že byste se dělili o stadion se Spartou?

Nevím, jak by to v Praze fungovalo. Upřímně jsem rád, že máme domov ve Vršovicích a nemusíme se s nikým dělit.

Do Itálie se chystá 4500 fanoušků Slavie, vyprodali celý sektor.

Naši fanoušci jsou výjimeční. Do Říma jich za námi dorazil podobný počet. Jsem rád, že se mohou podívat na takové stadiony a vidět nás proti velkoklubům. Na San Siru už jsme hráli a máme radost, že jsme zpět. Snad nabídneme podobnou podívanou a odvahu jako před skoro pěti lety.

Září 2019, Remíza 1:1 s Interem Milán.

Náš první zápas v Lize mistrů, dobře si ho pamatuji. Škoda jen toho inkasovaného gólu v závěru. AC bude podobně kvalitní soupeř.

V čem je nejsilnější?

Mají skvělou ofenzivu. Leao na levé straně, Giroud v pokutovém území. A když se soustředíte na tyhle hráče, vyplavou vám z druhé vlny další. Musíme být spolehliví v defenzivě, dobře se zajišťovat, minimalizovat jejich kombinaci. A zároveň se snažit hrát aktivně, být na míči, nedostat se pod tlak. Zaujalo mě i to, jak jsou silní v rozehrávce od brankáře Maignana, který je schopný dát míč na šedesát sedmdesát metrů. Má dokonce tři gólové asistence.

Jindřich Staněk

Je nějaký hráč AC, který nechcete, aby proti vám nastoupil?

Víte, já mám radost, když proti nám vyběhnou největší hvězdy soupeře. Naopak řeknu jedno jméno, který bych velmi rád na hřišti viděl. Olivier Giroud. Obrovská postava evropského fotbalu, rozený vítěz. Jeho hru si hodně užívám. Už jsem měl čest se s ním potkat, když hrál za Chelsea, teď znova.

V osmifinále Evropské ligy. Jak vám to zní?

Mám z našeho týmu radost. Sedmým rokem hraje pravidelně evropské poháry, přestože došlo k obměně kádru. Snažíme se do něj přenést mentalitu, s níž jsme byli v Evropě úspěšní. Vyhráli jsme skupinu Evropské ligy, máme nového majitele, stavíme novější tým. Na podzim řada našich hráčů sbírala zkušenosti. Teď bych rád, aby bylo vidět, že jsme se někam posunuli.