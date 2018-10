Velká říše římská. Plzeň se dnes ocitne v jámě lvové

PRAHA Je to jen pár měsíců, co spolu seděli v kanceláři. V letním hicu to nebyl nezajímavý dialog, i když ke konkrétnímu cíli nevedl. Pan Mocný a slovenský agent Branislav Jašurek se zprvu oťukávali.

Pan Mocný, alias římský sportovní ředitel Monchi, chtěl koupit užitečného středního záložníka Lobotku, kluka z vesničky Veľká Hradná.



Proč? Protože je šikovný, perspektivní a hodil se mu do mozaiky.

Proč se mu to nepovedlo? Protože by musel sáhnout pro více než miliardu korun. A tak radši za polovic koupil vysokého Francouze Dzondziho, čerstvého mistra světa.

„Věděl jsem, že Monchi je mistr svého oboru, ale stejně mě překvapil, jaký měl přehled. Neznám jemu podobného,“ líčí Jašurek.

Mariano Diaz prochází přes tři hráče AS Řím

Na Lobotkovi se nedomluvili, tak nadhodil pár dalších jmen ze svého portfolia: „Hancko?“



Holohlavý šéf s tmavou bradkou chvíli přemýšlel, načež obyčejnou angličtinou spustil: „Vím, vím. Stoper, levá noha, výborná postava, ročník 97.“

„Co Mráz?“ zkusil agent.

„Žilina, viďte? Zajímavý střelec.“

<CS>Abychom nezapomněli, stoper Dávid Hancko v létě přestoupil do Fiorentiny a Samuel Mráz do Empoli, takže je římský boss Monchi sleduje z první ruky coby soupeře v­italské lize.

„On umí. Ví, co chce, má oko a nebojí se riskovat,“ hodnotí Jašurek.

Dnes večer se Monchiho strategii postaví Viktoria Plzeň a buďte si jisti, že to bude tuze těžký úkol.

AS Řím je semifinalista posledního ročníku Ligy mistrů a podle magazínu Forbes šestnáctý nejhodnotnější klub planety.

Vzpomínáte, jak Stadio Olimpico duněl nadšením, když Monchiho eskadra v jarní čtvrtfinálové odvetě dotáhla třígólovou ztrátu a­senzačně skolila Barcelonu?

Zklamaný útočník AS Řím Patrik Schick sleduje radující se hráče Liverpoolu.

Ani v­semifinálové přestřelce proti Liverpoolu nebyla bez šance. „Co chybělo? Možná jen víc zkušeností. Náš projekt začíná,“ vzkázal Monchi.



Narodil se před 50 lety u Cádizu, na jižním cípu Španělska, a do rodného listu mu napsali Ramón Rodríguez Verdejo. Coby brankář si nechal říkat Monchi.

Kariéru strávil v Seville a moc ostrých zápasů si nezachytal. Ve třiceti skončil: „Je mi líto, že jsem nedokázal víc, ale pořád si myslím, že fotbalu ještě mám co dát.“

Jakmile Sevilla v roce 2000 sestoupila do druhé ligy, Monchiho jmenovali ředitelem. Za dalších 17 let pak klubu vydělal víc než pět miliard korun jen na přestupech!

Za málo koupil, za balík prodal.

Hráči jako Sergio Ramos, Dani Alves, Adriano, Rakitič, Navas, Bacca, Gameiro nebo Reyes mu nikdy nezapomenou, že je pomohl posunout ještě výš.

Díky dokonalému skautingu, do kterého spadá zhruba 700 expertů po celém světě, vybudoval ohromnou síť možností.

„Na to, abyste poznali jeho schopnosti, vám stačí pár minut, protože fotbal je jazyk, kterému každý rozumí,“ přikývne agent Jašurek.

Díky detailním statistikám a­přesným charakteristikám hráčů, na kterých si Monchi zakládá, držel krok s Barcelonou nebo Realem. Od roku 2005 vyhrál pětkrát (!) Evropskou ligu.



Bylo jasné, že nezůstane. Lepšího manažera abyste ve fotbale pohledali. Chtěli ho do Liverpoolu, jenže Sevilla požadovala jako odstupné 140 milionů korun. Až říše římská uspěla.

I když Monchi tvrdí, že nemá žádný tajný recept na úspěch, fotbalová konkurence se ho obává.

V minulé sezoně, která měla být vlastně na rozkoukání, už sbíral komplimenty. A jaké! Snad jen meganákup českého útočníka Patrika Schicka zatím neprovází nadšení. Ale to se může brzy změnit...