Tvrdý trest pro Baroše? Nečekejte od něho, že kvůli tomu ukončí kariéru. Naopak, říká Lička

PRAHA Dokáže se do Milana Baroše vcítit. Také Verner Lička byl ve své době největší hvězdou Baníku a nejznámějším mužem Ostravska.

Zítra by disciplinární komise Ligové fotbalové asociace měla rozhodnout o potrestání ostravského útočníka Milana Baroše, který byl v neděli za zákeřné udeření slávisty Tomáše Součka do obličeje vyloučen.

Svůj odchod ze hřiště navíc doprovodil vulgárními urážkami směrem ksudím. Očekává se proto trest na vyšší hranici sazby – zákaz startu až na dva měsíce.



Podle 64leté legendy Baníku Vernera Ličky však ani případný tvrdý postih Baroše, který v 36 letech zvažuje konec kariéry, nezlomí.

Trenér Verner Lička.

„Milan je mentálně hodně silný. Ať dostane sebevětší trest, určitě neřekne ‚Končím, mám toho dost!‘. To od něj nečekejte,“ říká v rozhovoru pro LN Lička, aktuálně pracující pro FAČR jako garant profesionálního fotbalu.



Jak jste viděl situaci při nedělním zápasu, v němž byl Milan Baroš vyloučen?

Především doufám, že dostane spravedlivý trest. Milan je hodně silný mentálně, takže ho trest nezlomí. Otázkou však je, co to udělá s týmem. Když byl zraněný, tým se semkl a vyhrával. Jenže tehdy hráči věděli, že se Milan brzo vrátí. A teď se může zapojit až do zimní přípravy. Kabině bude chybět její lídr, a navíc útočník, jakého Baník v současnosti nemá.

Nemyslíte si, že jeho výlev vůči rozhodčím byl až příliš emotivní? Že působil arogantně?

To si nemyslím.

Sám Baroš předeslal, že tato sezona je jeho poslední v profesionální sezoně. Nebojíte se, že když dostane exemplární trest, ukončí předčasně kariéru?

V jeho letech je pro něj důležité, aby nevypadl nadlouho z herní praxe. A i když se bude v případě tvrdého trestu těžko přemlouvat k návratu na hřiště, Milana to nezlomí a bude chtít Baníku pomoci v dobře rozjeté sezoně.

Baroše znáte od jeho 14 let. Jak byste ho charakterizoval?

Když do Ostravy přišel, byl to podceňovaný kluk z Beskyd. První dva tři roky to neměl vůbec lehké, hodně chodil po hostováních. Jeho táta s ním jel hodinu a půl z Vigantic, oba mrzli v autě, po zápase jeli oba hodinu a půl zpátky, a Milan si třeba vůbec nezahrál. Jenže i díky těm hostováním se mu začalo dařit a brzo se dostal do áčka. Přitom nebyl tolik talentovaný jako jiní kluci, ale protože na sobě dřel víc než ostatní a měl obrovskou vůli, dostal se ke kariéře, jakou nikdo jiný z Ostravy neměl.

Jak vnímáte jeho současnou roli v klubu?

Milan je pořád stejný člověk, nezměnil se. Postavil se sám do role zachránce klubu, fárá za Ostravu i ve svém věku. Je šťastný, že za ni může hrát. Navíc jako kluk, který má zkušenosti z Anglie, Francie nebo Turecka, dokázal vzít za své zákonitosti české ligy. A hodně fanoušků si získal i tím, že se vrátil znovu zpátky do Ostravy, i když jeho rodina bydlí v Praze.

Navíc hodně pomohl tomu, že je Baník po deseti kolech překvapivě nahoře a na vedoucí příčku ztrácí pouhé dva body...

Milan je jedním z důvodů, proč se týmu od začátku sezony daří. Je pro mě velice příjemné překvapení sledovat Baník, jak se rovná s nejlepšími týmy ligy. Tím druhým důvodem je Bob (Bohumil) Páník, který nastavil jasný řád a přispěl i k tomu, že se klub očistil v zákulisí. Jarní záchranou se navíc nastartoval. Naučil se vyhrávat každý zápas, doma i venku. Na druhou stranu bych nechtěl vyvozovat ze současného postavení Baníku žádné předčasné závěry. Pro tým bude těžké svou pozici hájit.

Podobně nenápadně ale Baník došel k titulu před 14 lety...

Ano, i tehdy těžil Baník z obrovské euforie, která ve městě vznikla. Ve fotbale je všechno možné, ale radši bych očekávání brzdil. Rozumnější je spíš přemýšlet o účasti v pohárech než o titulu. Zatím svítí sluníčko, ale musíme počítat s tím, že bude pršet.