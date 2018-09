VIDEO: Ferguson se po operaci mozku vrátil poprvé na Old Trafford, byl přivítán bouřlivým potleskem

MANCHESTER Bývalý manažer Manchesteru United Sir Alex Ferguson se dočkal ovací ve stoje. Poprvé od květnové operace mozku totiž navštívil sobotní zápas na Old Trafford, kde Manchester United remizoval s Wolves 1:1.

Šestasedmdesátiletý Skot byl okamžitě při příchodu na své tradiční místo před úvodním výkopem odměněn mohutným potleskem.

„Bylo to samozřejmě dlouhé čekání. Nyní ale dělám kroky vpřed, doktoři mi říkají, co dělat a můj stav se postupně zlepšuje,“ dodal veleúspěšný kouč.

Druhý potlesk přišel v 27. minutě. To proto, že skotský stratég působil právě 27 let ve službách Manchesteru United.

