VIDEO: Zbláznil se? Mohl mu zlomit nohu, vztekal se na srbského fotbalistu Němec Löw

wolfsburg Levá noha se po surovém zákroku protivníka nepřirozeně prohnula, německý fotbalista Leroy Sané mezistátní zápas proti Srbsku nedohrál. „Zákeřný faul, vždyť mu mohl zlomit nohu,“ zlobil se německý trenér Joachim Löw na soupeře Milana Pavkova.

Německo a Srbsko mají pro první kolo kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020 volný los, proto rozehrály přípravný duel (1:1).



Devadesát minut to bylo ve Wolfsburgu „přátelské“ utkání, z pohody ho vytrhl až ošklivý zákrok střídajícího Milana Pavkova na Saného. Skotský sudí Bobby Madden vytáhl červenou kartu.

„Všechno je v pořádku, s kotníkem nic není,“ uklidnil fanoušky německé reprezentace i Manchesteru City třiadvacetiletý ofenzivní záložník.

„Sané měl štěstí, že se mu nic nestalo,“ poznamenal Löw.

Když faul svého hráče viděl srbský kouč Mladen Krstajič, hned šel vedle k lavičce k Löwovi. „Trenér se mi omluvil a říkal mi, že tohle by se stávat prostě nemělo,“ líčil Löw.

Sané si v závěru utkání převzal míč kolem Jovičiče a když si ho chtěl levou nohou posunout, ze strany přiběhl Pavkov a podrážkou mu nohu prošlápl.

„V televizi to asi vypadalo asi hůř, než to ve skutečnosti bylo,“ poznamenal Sané. Pro útočníka Pavkova to byl první reprezentační start, hrál dvacet minut a byl vyloučen, což je na přípravný duel rarita.

Pro Němce byl zápas první zkouškou nově tvořeného týmu po neúspěchu na loňském mistrovství světa v Rusku i v Lize národů, v níž sestoupili z elity o patro níž.

„V první půli to bylo vidět a některé věci, které by měly být automatické, nám nešly. Ale po přestávce jsme se zlepšili. Měli jsme hodně šancí, ale selhali jsme v koncovce. Ale celkově jsem s výkonem i přístupem spokojen,“ poznamenal Löw.

Do základní jedenáctky postavil jen jednoho pamětníka triumfu na světovém šampionátu v roce 2014 - brankáře Neuera. Nejstaršímu hráči jeho týmu v poli bylo čtyřiadvacet let.



V neděli mladý německý tým vyzve v úvodním utkání kvalifikace o Euro 2020 rivala z Nizozemska na jeho hřišti.