Těžkooděnci v Boleslavi: domácí chtěli chránit majetek i hráče, policie se hájí

„S policejním prezidentem jsem mluvil a požádal ho, aby byl zákrok důsledně prošetřen. Viděl jsem záběry a můj dojem je, že v pořádku to nebylo. Policie má standardní nástroje, jak pochybení svých příslušníků řešit,“ reagoval ministr vnitra Vít Rakušan na sociální síti X. V dalším příspěvku doplnil: „Mně by se moc líbilo, kdyby policie nemusela na sportovních utkáních zasahovat vůbec. To ale předpokládá, že pořadatelé dobře zvládnou svou práci a nevolají pak policii na pomoc. To se v Boleslavi zřejmě nepovedlo. Tím samozřejmě nijak neomlouvám to, pokud zasahující policista postupoval nepřiměřeně.“