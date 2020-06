ŽIVĚ: Poslední kolo fotbalové ligy. Baník balancuje nad propastí, Plzeň se dostala do vedení v Olomouci

Praha Kdo se dostane mezi fotbalovou elitu, kdo si zahraje o poslední místo v Evropské lize a komu se nevyhne skupina o udržení? Některé příčky jisté jsou. Například Slavia určitě vstoupí do nadstavby z první příčky následovaná Plzní, Příbram s Opavou se podělí o dno tabulky. Poslední kolo fotbalové ligy sledujeme v aktualizovaném článku.

Liberec 0:0 Ostrava

Nejlepší a zároveň nejhorší pozici má zřejmě Baník. Momentálně se nachází na šesté příčce, poslední, která zajišťuje účast ve skupině o titul, proti Liberci ale o ni může přijít. Na paty ostravskému celku šlapou České Budějovice, které hrají na půdě poslední Opavy. Šanci má ale i Slovácko, pokud se vypořádá se Spartou.

V Liberci ale po prvním poločase tahají za kratší konec provazu o čemž svědčí počet střel 5:2.

Slavia 0:0 Zlín

Vedoucí Slavia hájí proti Zlínu šestibodový náskok v čele tabulky před druhou Plzní, po zaváhání v Ostravě by další ztráta byla pro sešívané závažná. Stejně jako v utkání s Plzní i dnes bude před stadionem připraveno organizované fandění s projekcí utkání.



Opava 0:0 České Budějovice

Překvapením letošního ročníku je nováček ligy. Budějovice jsou na nečekané sedmé příčce a stále bojují o elitní část.

„Asi nikdo nepočítal s tím, že kolo před koncem základní části budeme moci přemýšlet o skupině o titul. Myslím, že pro klub je to obrovský úspěch. Uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ vzkázal do Ostravy kouč Dynama David Horejš. Právě na úkor Baníku by totiž postoupit mohli.



Poslední Opavu proti Českým Budějovicím vede po čtvrtečním odvolání kouče Jiřího Balcárka nová dvojice trenérů Radoslav Kováč, Alois Skácel.



Karviná 2:1 Mladá Boleslav

V opačné pozici je Mladá Boleslav. Ta se po skvělém podzimu ocitla v krizi. Z pěti posledních zápasů vybojovala pouze dva body za remízy s Libercem a Zlínem. Definitivně tak přišla o možnost zahrát si v elitní šestce, ale co víc, stále ještě může spadnout do bojů o záchranu.

Karviná vstoupila do utkání aktivněji a potvrdila to brankou v 18.minutě. Ndefe přízemním centrem našel na hranici penalty Ondřeje Lingra, jenž se prosadil střelou na zadní tyč. Boleslav však rychle přišla s odpovědí, o dvě minuty později vyrobila obrana Karviná ve spolupráci s brankářem Bolkem chybu, kterou svým přesným lobem zužitkoval Jiří Klíma a rychle vyrovnal.

Adriel Ba Loua ke konci poločasu znovu posunul Karvinou do vedení. Po krásné individuální akci překonal Jana Stejskala výstavní ránou do levé šibenice.

Slovácko 0:0 Sparta

Velký náboj má i toto utkání. Sparta se v případě vítězství může posunout na třetí místo, které jí v nadstavbě přinese výhodnější pozici, Slovácko může v případě zaváhání Baníku a Budějovic poskočit na 6. místo, které zaručuje účast v elitní skupině pro nadstavbu.

Olomouc 0:1 Plzeň

Na dálku svádí s Boleslaví bitvu Olomouc. Ta jako jediná z nižších pater má možnost si skupinu o Evropu ještě zahrát, s Plzní však nezačala optimálně.

Kayamba poslal míč z pravé strany do pokutového území, míč se odrazil k Tomášovi Hořavovi, jenž měl z hranice malého vápna snadnou práci a překonal Mandouse v brance Olomouce.

Bohemians 2:0 Jablonec

Fotbalisté Bohemians se po úvodním tlaku přece jenom dočkali úvodní branky. Jhon Mosquera si v desáté minutě našel centr Kamila Vacka a přesnou hlavičkou nedal šanci Hrubému v brance Jablonce.

A to nebylo všechno.

Hned o čtyři minuty později se svěřenci trenéra Luďka Klusáčka radují z druhého gólu, Klokani dneska trestají ze vzduchu. Na střílený centr Antonína Vaníčka si naběhl Martin Dostál a zvýšil na 2:0.

Teplice 2:0 Příbram

Obě mužstva mají jistou účast ve skupině o záchranu a bojují tak o důležité body v boji o ligového padáka.

K těm přiblížil teplické ve 39.minutě Jakub Řezníček, který po pasu Davida Černého s přehledem překonal devatenáctiletého Martina Melichara.

O dvě minuty později bylo pro Teplice ještě více veselo. To si Patrik Žitný našel odražený míč po střele Jakuba Řezníčka a ve skluzu poslal míč do sítě.

Tabulka před 30.kolem: