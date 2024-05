Oslavy mistrů. Promočený Rulík, prezident Pavel děkuje za „nové Nagano“

Mezi konfetami se na ledové ploše postupně s pohárem nad hlavou prohnali téměř všichni. Od kapitána Romana Červenky, přes střelce rozhodující branky Davida Pastrňáka, až po Lukáše Dostála, který ve finále vychytal nulu.

Jeho po letošním šampionátu ikonický klid se nevytratil ani po hvizdu.

„Nikdy mi nezatrnulo, snažil jsem se jít situaci po situaci. Někdy to je bez gólu, někdy to je s gólem,“ zářil nadšený mistr světa v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

Při hře soupeře bez brankáře se pokusil, stejně jako v semifinále, vstřelit branku. „Pasta mi říkal, jestli jsem se s prominutím nepo... Žijeme jen jednou!“ hlásil hráč nejlepší šestice mistrovství světa.

S nadšením mířil do kabiny i debutant v seniorském reprezentační dresu Pavel Zacha. „Jsem moc rád, že jsem mohl být v tomhle týmu,“ dojímal se útočník Bostonu. „Hrát za Česko, reprezentovat, to je paráda. Za tým můžu poděkovat celému Česku.“

Po přesunu z hrací plochy oslavy neskončily. Do kabiny přišel blahopřát i prezident republiky Petr Pavel. „Když jsem byl na prvním zápase s Finskem, tak asi málokdo tušil, že by to takhle mohlo dopadnout,“ otevřel svůj projev k naslouchajícím hráčům. „Tahle země takové vítězství potřebovala jako sůl. Chybělo nám nové Nagano a vy jste ho dneska přinesli,“ řekl.

Následně za mohutné podpory hokejistů zvedl nad hlavu vítězný pohár trenér Radim Rulík, kterého smočilo připravené šampaňské z rukou mimo jiné Pastrňáka a Martina Nečase. Promočený trenér se pak vrátil k rozhovoru.

„Nerad bych někoho vyzdvihoval. Dneska David rozhodl o tom posledním kroku, ale ti kluci, kteří hrají oslabení, spoustu tam toho najezdí a dělají černou práci, to je taky strašně cenný,“ komentoval v televizi.

A klíč k úspěchu? „Napasovat hráče tak, aby to mělo chemii. A neustále na tom pracovat, protože samo od sebe se nic neuděje.“