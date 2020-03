Co dál s NHL? Hráči přichází s návrhy, vedení soutěže zatím vyčkává

Když došlo k přerušení NHL kvůli pandemii koronaviru, zbývaly do konce základní části už jen tři týdny. Situace v zámoří se nevyvíjí vůbec dobře. Počet nakažených ve Spojených státech amerických překročil hranici sta tisíce, špatně je na tom především město New York. Nad budoucností nejlepší hokejové ligy světa se vznáší otazníky. I tak se ale vedou diskuze, jak by měl závěr sezony vypadat. Několik nápadů už vzešlo i od samotných hráčů.

„Čím víc utkání se odehraje, tím lépe pro fanoušky, ale nám by určitě nevadilo, kdyby se základní části ukončila a šlo se rovnou na play-off,“ shodli se Sidney Crosby s Alexandrem Ovečkinem. Pittsburgh s Washingtonem se totiž drží na čele Metropolitní divize a postup do vyřazovacích bojů by je s největší pravděpodobností neměl minout. Tučňáci by mohli o Stanleyův pohár zabojovat už počtrnácté v řadě, což se v historii NHL ještě nikomu nepodařilo.

Pohled dvou velkých hvězd světového hokeje určitě nebudou sdílet třeba v Columbusu, Carolině, Winnipegu či Nashvillu. Tyto týmy ještě plánují do elitní šestnáctky proklouznout, jejich ztráta na postupové pozice čítá jen několik bodů. Šance na dokončení základní části je čím dál tím menší. Někteří hráči proto přišli s nápadem, že by do letošního play-off mohlo zasáhnout více účastníků než obvykle. P.K. Subban, jehož New Jersey se pohybuje hluboko v poli poražených, dokonce navrhl, aby se vyřazovací boje týkaly všech jednatřiceti organizací.

Vše se ale zatím pohybuje v mezích spekulací. „Každý nápad je dobrý, ale musíme se zamyslet a přijít s řešením, které bude prospěšné z ekonomického hlediska a zároveň ochrání zdraví nás hráčů. Musíme myslet i na fanoušky. To oni platí své těžce vydělané peníze a očekávají, že jim NHL nabídne ten nejlepší možný produkt,“ uvedl kapitán Columbusu Nick Foligno

Nejlepší play-off v historii?

Vedení soutěže v čele s komisařem Gary Bettmanem s žádným konkrétním plánem nevyrukovalo a zatím nechává celé situaci spíše volný průběh. NHL dříve v tomto týdnu odložila další tři plánované události – testování talentů před draftem (tzv. Scouting Combine), samotná dražba mladých hráčů ani slavnostní galavečer, kde se měla udělovat ocenění za tuto sezonu.

Podle kapitána Calgary Flames Marka Giordana by ale vynucená pauza mohla prospět kvalitě zbytku aktuálního ročníku: „Myslím si, že pokud se začne opět hrát, čeká nás jedno z nejlepších play-off v historii NHL. Všichni budou zdraví, natěšení a připravení se vrhnout do boje. Každý hráč ze sebe bude chtít vydat absolutní maximum.“

Když hokej není prioritou

Koronavirus dorazil do zámoří později, ale udeřil rychle a tvrdě. Spojené státy americké už v počtu nakažených (cca 104 000, pozn. red.) „překonaly“ Itálii i Čínu. Ušetřena nebyla ani NHL. Pozitivní test měl jeden z nejmenovaných hokejistů Colorada, kde působí i Pavel Francouz s Martinem Kautem, už dříve se objevily zprávy o dvou nakažených v kabině kanadské Ottawy.

Při pohledu na stále narůstající čísla nakažených a mrtvých se proto nabízí otázka, zda sezona 2019/20 vůbec dospěje ke konci a pozná svého vítěze. Závažnost situace si samozřejmě uvědomují i hráči. „Je to pro nás frustrující, ale hokej i ostatní sporty musí jít stranou. Zdraví a bezpečí všech je teď na prvním místě, na tom jediném záleží,“ řekl Connor McDavid, kapitán Edmontonu a jedna z největších hokejových osobností současnosti.