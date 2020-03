Draft NHL se odkládá. Který z Čechů si může dělat zálusk na první kolo?

Praha Většina sportovních soutěží kvůli pandemii koronaviru stojí a zámořská NHL není výjimkou. Nejlepší hokejová liga světa se nehraje od dvanáctého března a její budoucnost je ve hvězdách. Ve středu večer vedení NHL oznámilo odložení dalších tří událostí. Neuskuteční se testování talentů před draftem (tzv. Scouting Combine), samotná dražba mladých hráčů ani slavnostní galavečer, kde se měla udělovat ocenění za tuto sezonu. Náhradní termíny zatím nebyly stanoveny.

Co se počtu hráčů v NHL týče, je český hokej během posledních sezon na ústupu. K potvrzení tohoto faktu každoročně dochází i na draftu. Hráči z malé země v srdci Evropy až na několik výjimek nepředstavují pro manažery příliš lákavé zboží. Ale nechme hovořit čísla. Zatímco mezi lety 2000 a 2009 přišlo na aukci talentů na řadu 150 Čechů, a z toho 18 v prvním kole, v uplynulém desetiletí ukázaly zámořské týmy pouze na 74 našinců, přičemž jen 10 z nich se vešlo mezi elitní třicítku, popř. jednatřicítku.



Loni na konci června byl prvním vybraným českým hokejistou brankář Lukáš Pařík (87. místo, pozn. red.), po kterém sáhli Los Angeles Kings až na konci třetího kola. Po něm se dočkali už jen Matěj Blümel (100.), Michal Teplý (105.), Martin Hugo Haš (153.), Lukáš Rousek (160.), Tomáš Mazura (162.) a Karel Plášek mladší (175.). Letos jsou prognózy o něco málo optimističtější. Navíc existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že Česká republika bude mít opět po roce hráče v prvním kole draftu.

Myšák zaujal bruslením a střelou zápěstím

Řeč je o Janu Myšákovi. Odchovanec Litvínova, kde za rok a půl odehrál mezi dospělými 63 utkání a připsal si v nich 25 bodů, odešel na začátku tohoto roku do zámoří. V kanadském týmu Hamilton Bulldogs hrajícím juniorskou OHL si zvykl velice rychle a ve 22 zápasech nastřádal 15 branek a 10 asistencí. „Hlavním rozdílem mezi juniorkou tady a v Česku je psychické nastavení hráčů. V Kanadě každý maká na maximum, protože cítí příležitost. Tím pádem roste i konkurence. Záleží především na dovednostech a rychlosti, tolik se tu nelpí na dodržování taktiky,“ má jasno teprve sedmnáctiletý útočník.

Litvínovský talent Jan Myšák.

Jak vidí jeho šance zámořští novináři? Většina z nich počítá s tím, že by mohl Myšák přijít na řadu zhruba mezi 15. a 30. místem. „Na juniorském šampionátu hrál velmi nebojácně, ačkoliv nastupoval proti starším protivníkům. Vidím ho spíš jako střelce než tvůrce hry, což mu může trochu uškodit. Na draftu bude patřit k nejmladším, tudíž bych se nedivil, kdyby příští sezonu výkonnostně vyletěl,“ uvedl Scott Wheeler z uznávaného webu The Athletic.



„Pro mě je objevem letošního ročníku. Je to velmi talentovaný a rychlý hokejista, který je nebezpečný hlavně v přechodu do útočného pásma. Mezi jeho další přednosti patří rychlá a přesná střela zápěstím. Výhodu pro něj představuje dvouleté působení v české extralize, kde získal nepostradatelné zkušenosti proti větším a silnějším soupeřům,“ dodal Marco D’Amico z portálu Scrimmage and Stats.

O jedničce draftu by nemělo být sporu

Alexis Lafrenière. Tohle jméno si určitě zapamatujte. Kanadského útočníka v zámoří nazývají „novým Lemieuxem“ či nástupcem Sidneyho Crosbyho. Jeho statistiky zaslouží obrovské uznání. 112 bodů (35+77) z 52 zápasů juniorské QMJHL ukazuje nesporné kvality rodáka z Québecu. „Mezi jeho hlavní zbraně patří rychlost a vyrovnanost výkonů. Je velice tvořivý, nad hrou přemýšlí, výborně ji čte a navíc dělá všechno ve vysokém tempu,“ nešetřil s komplimenty ředitel Centrálního úřad skautingu NHL Dan Marr.

Jedna z předpokládaných hvězd budoucnosti své možnosti předvedla i českému publiku. Na juniorském mistrovství světa, které se na přelomu roku konalo v Ostravě a v Třinci, zaznamenal Lafrenière čtyři branky a šest asistencí v pěti duelech a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. „Pro mou kariéru to byl důležitý moment, o zisku velké trofeje s kanadskou reprezentací jsem odmala snil. Co se týče draftu, očekávám velkou konkurenci, protože v tomto ročníku je opravdu spousta kvalitních hráčů. Ale doufám, že jsem udělal vše pro to, abych byl jedničkou,“ prohlásil osmnáctiletý hokejista pro oficiální web NHL.

Chce to čas a trpělivost

Ano, v Lafrenièreovi sice dřímá neuvěřitelný potenciál, ale nikde není psáno, že ihned po svém příchodu do nejlepší hokejové soutěže na světě bude mladý Kanaďan sbírat jeden bod za druhým. Adaptace na dospělý hokej představuje pro hráče, kteří doposud měřili síly jen se svými vrstevníky, těžkou zkoušku. Vyprávět by mohli představitelé organizací New Jersey Devils a New York Rangers. Oba týmy volily na loňském draftu z nejvyšších pozic. Ďáblové sáhli po Jacku Hughesovi a jejich rival si vybral Kaapa Kakka.

Posila New Jersey Devills Jack Hughes.

Ani jeden neprožil v NHL ideální první ročník. Jejich očekávaný souboj o Calder Trophy se nekonal a šanci tak mají jiní, třeba i český útočník Dominik Kubalík, kterého si v Chicagu nemohou vynachválit. Americký centr se svezl s mizérií celého týmu a do statistik zapsal pouze 21 bodů (7+14). „Samozřejmě, je to frustrující, ale učím se každým zápasem. Je mi teprve osmnáct let, takže doufám, že se budu stále zlepšovat a příští sezonu teprve ukážu své pravé schopnosti,“ řekl Hughes.



Jeho o tři měsíce starší kolega, jehož Rangers ještě mohou živit na účast v play-off, získal jen o dva body více (10+13). Finský útočník si během podzimu stěžoval na nedostatečné vytížení, jenže svými výkony si zkrátka a dobře neřekl o zařazení do elitní formace k hvězdným kolegům Panarinovi a Zibanejadovi. Nenechte se zmýlit, oba mladíci půjdou v příštích letech nahoru a určitě o nich ještě hodně uslyšíme. Jen potřebují trochu více času, než se původně předpokládalo.