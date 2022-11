Jaškin promluvil pro ruská média. O zákazu reprezentovat jsem před podpisem v Petrohradu nevěděl, tvrdí

Patří mezi nejlepší střelce KHL, s kapitánským céčkem drží Petrohrad na vedoucí příčce soutěže. A když Dmitrij Jaškin promluví do médií, většinou to stojí za to. V rozhovoru pro ruský server Post News si postěžoval. Prý netušil, že by jeho odchod do země válečného agresora mohl znamenat konec v české reprezentaci.