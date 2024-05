Švédsko posílá do Ostravy 18 hráčů z NHL v čele s Hedmanem a Burakovským

V nominaci je kompletní trio brankářů z NHL - Filip Gustavsson s Jesperem Wallstedtem z Minnesoty a Samuel Ersson z Philadelphie. V obraně se představí jednička draftu NHL z roku 2018 Rasmus Dahlin z Buffala, Erik Karlsson s Marcusem Petterssonem z Pittsburghu, Jonas Brodin z Minnesoty a Victor Hedman z Tampa Bay, s níž získal Stanley Cup v letech 2020 a 2021.

V ofenzivě mají Švédové také dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru Andrého Burakovského ze Seattlu, který triumfoval v roce 2018 s Washingtonem a o čtyři roky později s Coloradem, Joela Erikssona Eka s Markusem Johanssonem z Minnesoty, Carla Grundströma s Adrianem Kempem z Los Angeles, Pontuse Holmberga z Toronta, Isaca Lundeströma z Anaheimu, Victora Olofssona z Buffala, Lucase Raymonda z Detroitu a Fabiana Zetterlunda ze San Jose.

Ve výběru jsou čtyři mistři světa a všichni jsou to hráči z NHL. Brodin, Hedman a Eriksson Ek byli u triumfu v roce 2017, zlato ze šampionátu o rok později mají Gustavsson, který ale do turnaje tehdy nezasáhl, a Kempe. Karlsson a Johansson mají stříbro z olympijských her v Soči z roku 2014.

Až po Českých hrách (Betano Hockey Games) v Brně z minulého týdne tým doplnili Kalsson, Hedman, Holmberg, Johansson, Grundström, Kempe a také útočník Jesper Frödén z týmu švýcarského mistra Curychu.

Kádr naopak opustili beci Filip Berglund z Örebra, Oscar Fantenberg z Linköpingu, Patrik Nemeth z Bernu, Jesper Sellgren z Luley a útočníci Christoffer Ehn z Linköpingu, Alexander Holtz z New Jersey, Jonathan Lekkerimäki z Örebra, Joakim Nygard z Färjestadu a Lukas Vejdemo z Leksandu.

Andre Burakovsky z Washingtonu slaví svůj gól proti z NY Rangers.

Starty v NHL mají také obránce Tim Heed z Ambri-Piotty a útočníci Frödén, Max Friberg z Frölundy a Marcus Sörensen z Fribourgu. Bez zkušeností z velkých mezinárodních akcí jsou obránce Heed a útočník Felix Unger Sörum z Leksandu.

V přípravě Švédové sehráli čtyři zápasy s Finskem - v Jyväskylä vyhráli 4:1 a v Mikkeli podlehli 1:2 v prodloužení, v Linköpingu prohráli 0:2 a 0:3. Na Českých hrál začali výhrou v Klotenu nad Švýcarskem 2:1, v Brně potom zdolali Česko 2:0 a prohráli s Finskem 3:4 po samostatných nájezdech.

Do šampionátu vstoupí Švédové v pátek od 20:20 proti Spojeným státům americkým a v dalších utkáních základní skupiny B v Ostravě narazí na Polsko, Německo, Kazachstán, Lotyšsko, Francii a Slovensko.