Colorado smazalo čtyřbrankové manko a srazilo Pittsburgh v prodloužení

Osmadvacetiletý MacKinnon dnes bodoval i ve 34. domácím utkání v sezoně za sebou a udržel si naději, že se jako první hokejista v historii zapíše do statistik ve všech 41 duelech na vlastním ledě v jednom ročníku. Kanadský centr se dnes v této bilanci osamostatnil na druhém místě historie NHL, před ním je pouze Wayne Gretzky, který v sezoně 1988/89 bodoval ve 40 domácích duelech Los Angeles za sebou.

Pittsburgh vyhrál v Denveru první třetinu 2:0 a až do 36. minuty postupně navýšil skóre na 4:0. Na všech brankách Penguins se podílel kapitán Sidney Crosby, který jeden gól dal a na tři přihrál. Colorado do konce druhé třetiny snížilo na rozdíl dvou branek a v třetí části přidalo další dvě trefy: do prodloužení zápas poslal v 56. minutě MacKinnon svým 44. gólem v sezoně. Obrat završil po 54 sekundách nastavení po samostatné akci Jonathan Drouin a postaral se o devátou výhru Avalanche za sebou.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:4P (0:2, 2:2, 2:0 - 1:0) Góly:

36:05 Se. Walker (Trenin, Colton)

39:31 Trenin (Duhaime)

43:32 Drouin (MacKinnon, Toews)

56:22 MacKinnon (Drouin, Toews)

60:54 Drouin (Makar, MacKinnon) Góly:

07:53 Puljujärvi (R. Smith, Crosby)

15:11 Rust (Crosby)

33:47 Crosby (Puustinen)

35:40 P. Joseph (Crosby) Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, J. Johnson, Se. Walker – Ničuškin, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Lehkonen, Mittelstadt, Drouin – Wood, Colton, Parise – Duhaime, Trenin, Cogliano. Sestavy:

Nedeljkovic (46.–57. Jarry) – P. Joseph, Letang, M. Pettersson, E. Karlsson, Ludvig, St. Ivany – D. O'Connor, Crosby (C), Rust – Bunting, Malkin (A), Rakell – R. Smith, Eller, Puustinen – Bemström, Acciari, Puljujärvi. Rozhodčí: St-Laurent, Rehman – Kovachik, Apperson Počet diváků: 18 129

Washington Capitals Washington Capitals : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Góly:

41:21 Carlson (Pacioretty, Oshie)

43:36 Ovečkin (McMichael)

52:00 Ovečkin (D. Strome, Oshie) Góly:

Sestavy:

C. Lindgren (Kuemper) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, Jensen, Alexejev, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), McMichael, Oshie – Protas, D. Strome, Mirošničenko – Pacioretty, Lapierre, Milano – Malenstyn, Dowd (A), Aube-Kubel. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Ehlers, Monahan, Toffoli – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Naměstnikov, Perfetti. Rozhodčí: Furlatt, MacPhee – Tobias, Marquis Počet diváků: 18 573

New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:2 (0:0, -:-, -:-) Góly:

Góly:

20:38 Meier (J. Hughes, L. Hughes)

22:57 J. Hughes (Meier, Bratt) Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Pelech, Dobson, Reilly, Pulock, Romanov, Bortuzzo – Nelson, Horvat, Palmieri – Lee, Barzal, Fasching – Cizikas, Pageau, Engvall – Holmström, MacLean, Clutterbuck. Sestavy:

Kähkönen (Allen) – Bahl, Marino, L. Hughes, DeSimone, B. Smith, Nemec, Hatakka – Meier, Hischier, Bratt – J. Hughes, Haula, Holtz – Palát, Nosek, Mercer – Willman, Tierney.

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Slavin, Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Guentzel, S. Aho II, Jarvis – Svečnikov, Je. Kuzněcov, Nečas – Martinook, J. Staal, Noesen – Drury, Kotkaniemi, Teräväinen. Sestavy:

Woll (Mar. Jones) – Brodie, McCabe, Rielly, Ljubuškin, Edmundson, Liljegren – Bertuzzi, Matthews, Domi – McMann, Tavares, W. Nylander – Knies, Holmberg, N. Robertson – Dewar, Kämpf, Gregor. Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – Mills, McNamara

Ottawa Senators Ottawa Senators : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

A. Forsberg (Korpisalo) – Zub, Sanderson, Brännström, Chabot (A), Bernard-Docker, Chychrun – Batherson, Pinto, B. Tkachuk (C) – Giroux, Stützle (A), Crookshank – M. Joseph, Greig, Kubalík – Katchouk, Kastelic, Kelly. Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Desharnais, Nurse (A), Ceci, Kulak – Hyman, McDavid (C), Draisaitl – Foegele, Nugent-Hopkins (A), R. McLeod – Perry, Henrique, Ryan – C. Brown, Carrick, Janmark. Rozhodčí: K. Nicholson, J. Herbert

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Sandström (Ersson) – Sanheim, York, Attard, Ginning, E. Johnson, Zamula – Konecny (A), Frost, Tippett – Brink, Laughton (A), Farabee – Hathaway, Poehling, Foerster – Lycksell, Couturier (C), N. Cates. Sestavy:

Stolarz (Bobrovskij) – Ekman-Larsson, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Mahura – Reinhart, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Tarasenko, Stenlund, Rodrigues – Lomberg, Lorentz, Cousins. Rozhodčí: Mitch Dunning, Steve Kozari – Julien Fournier, Kiel Murchison

