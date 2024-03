Hokejisté Vsetína jsou výhru od třetího finále první ligy za sebou

Vsetín vyhrál i druhý venkovní duel a navázal na sobotní vítězství 4:3. Proti Dukle zvítězil podesáté z posledních jedenácti utkání. Pod dnešní úspěch Valachů se podepsal třemi body za dvě branky a jednu asistenci lotyšský útočník Patriks Zabusovs.

Ve 12. minutě našel Zabusovs před brankou Štěpána Matějčka, který vyzrál na Adama Berana a otevřel skóre. V čase 17:38 v přesilové hře při vyloučení Adama Hořanského vyrovnal z dorážky Richard Cachnín. Nerozhodný stav vydržel až do 54. minuty, kdy nahození Madse Larsena tečoval za Berana Zabusovs. Stejný hráč zpečetil výsledek 14 sekund před koncem při power play Jihlavy gólem do prázdné branky.

Vsetínští fanoušci podporují hokejisty v semifinále první hokejové ligy proti Jihlavě.

Zlín po sobotní porážce 1:5 do čtvrtého zápasu vstoupil dobře. V čase 3:58 se protlačil do šance Michal Gago a překonal Oldřicha Cichoně. V 7. minutě po přihrávce Martina Nováka zamířil do odkryté branky Fin Mikko Salmio a zvýšil. Ve třetí třetině ale opět úřadoval litoměřický útočník Filip Kuťák, který v minulém utkání pomohl k úspěchu Stadionu hattrickem.

Po 73 sekundách se po přihrávce Přemysla Svobody trefil z levého kruhu a tři sekundy před koncem při vyloučení Petra Holíka za zdržování hry porušením postupu na vhazování překonal Daniela Hufa při power play v šesti proti čtyřem střelou z hranice pravého kruhu. V čase 71:23 rozhodl ukrajinský útočník Stanislav Sadovikov, který po střele Pavla Sedláčka dorazil bekhendem puk za Cichoně.

Berani Zlín : HC Stadion Litoměřice 3:2P (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0) Góly:

03:58 Gago (M. Lang)

06:46 Salmio (Novák, Z. Sedlák)

71:23 Sadovikov (Köhler) Góly:

41:13 Kuťák (P. Svoboda, M. Vitouch)

59:57 Kuťák (Sihvonen, Tůma) Sestavy:

Huf (Kořének) – Riedl, Salonen, Warg, Čáp, M. Novotný, Zbořil, Suhrada – Paukku, Holík, Salmio – Süss, Gago, M. Lang – Z. Sedlák, Kindl, Novák – Köhler (C), Sadovikov, P. Sedláček (A). Sestavy:

Cichoň (Šatný) – Jebavý (C), Tůma, Benda, Krutil, Husák (A), Tomek, Pavlák – Žmola, Jícha (A), Costa – Plos, Kuťák, P. Svoboda – Hrabík, Korkiakoski, Sihvonen – M. Vitouch, Cikhart. Rozhodčí: Horák, Kostourek – Pěkný, Peluha Počet diváků: 5 094 Stav série: 2:2