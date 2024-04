Vysoká pokuta za nařčení Antoše. APK hlásí: Zadina znevážil jméno extraligy

„Nejprve pro vysílatele utkání a následně i pro další média opakovaně zpochybnil nezávislost rozhodčích či příslušné komise a hovořil o jejich ovlivnění ze strany mediálních expertů,“ stojí v prohlášení.

Pardubický kouč těžce nesl změněný metr od sudích. K tomu došlo poté, co šéf komise rozhodčích Vladimír Pešina zaslal před třetím finále oběma týmům prezentaci, v níž připomínal pravidla posuzování situací při hře na brankovišti.

Podle Zadinova názoru tak učinil na základě Antošových vyjádření ve veřejném prostoru.

„Dělá tlak na rozhodčí... Nemůžeme se poddávat lidem, kteří mluví do éteru a hráli hokej na brankovišti. To byla jejich hra, nic jiného. Pak budou komentovat tyhle věci? Které rozloží celé finále, atmosféru a náboj finále? Za mě je to neskutečné,“ postěžoval si po srovnání stavu na 2:2.

Třinecký Richard Nedomlel (vlevo) a Matěj Paulovič z Pardubic

Podle něj se nastavily meze, které neodpovídají parametrům play off: „Poprosil bych ty, kteří to poslouchají a čtou, aby si udělali svůj názor. Aby nepodléhali médiím, lidem, kteří jsou zhrzení, nefandí Pardubicím a jdou proti nim.“

Ředitel nejvyšší hokejové soutěže Martin Loukota v tiskové zprávě odmítl, že by rozhodčí během závěrečné série aktuálního ročníku měnili pravidla.

„V souvislosti s play off to byla ze strany manažera rozhodčích ELH Vladimíra Pešiny již třetí do klubů rozesílaná prezentace v podobě uspořádaného a komentovaného videomateriálu. Celkem jich kluby obdržely v této sezoně již deset a společně s obsáhlou videobankou jsou podle nás jedním z užitečných nástrojů pro komunikaci s kluby.“

Pardubice se za trenéra postavily a s hlavním sdělením jeho emotivního vyjádření se ztotožnily.

„Marek Zadina po skončení zápasu upozornil na věci, které se mu nelíbí. Rozumíme tomu, že mnoho lidí nesouhlasí s formou sdělení. Jako klub netvrdíme, že média ovlivnila rozhodování komise rozhodčích, respektujeme však názor Marka Zadiny,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Jan Mroviec.

Redakce iDNES.cz kontaktovala i dlouholetého experta České televize Antoše, jenž osobní útok nechápal a celou záležitost označil za naprosto zbytečnou.

„My se známe, trénovali jsme spolu na hokejové škole a mám ho za normálního kluka, nikdy jsme se nepohádali ani jsme se nedostali do konfliktu. Nebere mi to hlava. Když si projedete má vyjádření, zjistíte, že proti Pardubicím nezazní víceméně nic, čím bych je mohl rozhodit,“ podivoval se bývalý útočník.

Podle APK odvedla Zadinova kritika pozornost od jinak velice atraktivní série: „Opět musíme apelovat nejen na fanoušky, ale také na média, aby svou pozornost obrátili více ke hře jako takové.

Finále se přesouvá do Pardubic a za nerozhodného stavu pokračuje pátým zápasem, který začíná ve středu od 18 hodin.