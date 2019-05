Oslavy na úkor draftu? Kakko se musí zúčastnit každé minuty finské radosti, říká jeho agent

Turku Oslavy ano, fyzické testy a pohovory s kluby před červnovým draftem NHL ne. Volbu čerstvého hokejového mistra světa, 18letého Fina Kaapa Kakka vysvětluje pro zámoří jeho agent: „Pochopte, titul šampiona se mimo Ameriku rovná zisku Stanley Cupu.“

Každoročně se v Severní Americe před draftem NHL koná týden trvající akce, kde přes sto mladých a nadějných hokejistů podstupuje náročné fyzické testy a mluví se zástupci klubů, potenciálními budoucími zaměstnavateli.

Letos v Buffalu najdete českého útočníka Michala Teplého (Liberec/Benátky) nebo očekávanou jedničku Jacka Hughese z USA. Jeho hlavní konkurent, finský mistr světa Kaapo Kakko, i přes pozvání chybí.

Důvod je prostý. Finská reprezentace doma oslavuje zlaté medaile a titul šampionů. „Je důležité pochopit, že mistrovství světa se v zemích mimo Severní Ameriku rovná Stanley Cupu. Oslavy zaberou skoro celý týden a Kaapo by se měl zúčastnit každé minuty,“ posílá do zámoří vysvětlení Kakkův agent Mike Liut.

Kakko se pravděpodobně nemusí bát, že mu neúčast při červnovém draftu ublíží. On a Hughes by se podle hodnocení skautů měli bezpečně podělit o první dvě místa. Jeden z nich nejspíš zamíří k New Jersey Devils (první volba), druhý k New York Rangers.



„Kluby, se kterými jsem mluvil, plně podporují Kaapovu účast s reprezentací na oslavách,“ ubezpečuje agent Liut.

Přivítání v Helsinkách mělo sledovat na čtyřicet tisíc lidí i finský prezident Sauli Niinistö. „Už půl hodiny po výhře bylo v ulicích Helsinek okolo deseti tisíc fanoušků. A to pršelo, bylo devět stupňů. Přesto Finové mávali vlajkami a slavili až do rána, jsou do hokeje zbláznění,“ vysvětluje pro web nhl.com Fin Göran Stubb, ředitel evropského skautingu NHL.



Že by kvůli parádě Seveřanů kluby v NHL postrádaly o Kakkovi informace? Kdepak. „Pochopitelně o něm máme spoustu informací. I tak doufám, že se s ním před draftem ve Vancouveru ještě setkáme,“ říká generální manažer Devils Ray Shero.



Právě na něm bude stát volba mezi Kakkem a Hughesem. Finský talent na Slovensku prokázal, že je na hokej dospělých připravený o něco víc. V deseti zápasech nastřílel šest branek. Udivoval se svou krátkou hokejkou, jejíž délku prý neupravoval od doby, kdy mu bylo čtrnáct.



Navíc během třinácti měsíců získal zlato z MS osmnáctiletých, dvacetiletých i dospělých. Jenže americkému konkurentovi je připisován větší potenciál do budoucna, chválí se jeho všestrannost.

Kdo tedy zamíří kam? „Než se rozhodnu, budou vědět volbu majitelé,“ potvrzuje Shero tajnosti. Zbavit se volby stejně jako druzí Rangers nehodlá.