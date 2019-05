Ve 42 letech je Chára stále na vrcholu. Hlavně díky tvrdé práci mimo sezonu, tvrdí kapitán

Boston/Praha Když Zdeno Chára odehrál v roce 1997 svůj první zápas v NHL za New York Islanders, nejslavnější hokejová soutěž zdaleka nevypadala jako dnes. Wayna Gretzkého ještě čekaly dvě sezony v New York Rangers, liga měla 26 týmů a nikdo by nevsadil ani dolar, že mezi ně někdy přibude pouštní Las Vegas, a dokonce bude ve finále Stanley Cupu.

Během 22 let se NHL dramaticky změnila, jedna věc však zůstala stejná – obrovitý slovenský obránce Zdeno Chára stále hraje na té nejvyšší úrovni, a dokonce se letos snaží dotáhnout Boston Bruins k zisku Stanley Cupu ve finále proti St. Louis Blues. Jako dárek navíc dostal necelý týden po oslavě 42. narozenin vítěz Stanley Cupu a dvojnásobný vicemistr světa prodloužení smlouvy o další rok. Dlouholetý kapitán Bruins bude mít v příští sezoně základní plat dva miliony dolarů (46,5 milionu korun) a na bonusech si může vydělat další 1,75 milionu.

Přizpůsobil se změnám

Dvaačtyřicetiletý rodák z Trenčína, syn řeckořímského zápasníka, je notoricky znám svojí tvrdou prací v posilovně. „Cítil jsem, že se NHL během posledních let hodně mění. Po sezoně jsem si dával minimální čas na dovolenou a hned jsem pracoval na své fyzičce. Díky tvrdé práci mimo kluziště jsem schopný lépe číst hru a být na svůj věk řádně připravený,“ poodkrývá Chára kouzlo úspěchu.

Svoji dlouhověkost dokazuje urostlý zadák i v číslech. Od svého debutu v play off v roce 2002 hrál držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce ve vyřazovací části rekordních 4629 minut. Nejbližší hráč za ním? Legendární švédský bek Nicklas Lidström, jenž odehrál 3721 minut. Jeho kolega z první obranné řady Charlie McAvoy nebyl ani na světě, když slovenský obr začínal hrát profesionální hokej. Zatímco mladší hráči létají v útočné třetině, historicky nejvyšší hráč NHL s 206 centimetry se spoléhá na svoje zkušenosti a umění poziční hry. Sleduje nejnovější hokejové trendy, kterým přizpůsobuje svoje tréninky, a bedlivě studuje hru každého svého protivníka.

„Je to výjimečný hráč, Zdeno se dokázal přizpůsobit všem změnám, které za tu dobu nastaly, a stále je dominantním hráčem. Pokud nemá soupeře dostatečně nastudovaného, chodí za trenéry a neustále s nimi komunikuje při přípravě na další zápas, je to působivé,“ oceňuje jeho kvality spoluhráč Jake DeBrusk.



Hluboký šrám? Nevadí

V letošním play off zatím Chára vede tabulku +/- s 11 plusovými body a je s průměrným časem na ledě těsně nad 22 minut druhým nejvyužívanějším obráncem Bostonu, více má už pouze jeho učeň z obranné linie McAvoy. Svou houževnatost ukázal Chára i v prvním finále, které Bruins opanovali 4:2.

Nejdříve se asistencí podílel na rozhodující brance Seana Kuralyho, pak na konci třetí třetiny schytal ránu do paže, která mu způsobila hluboký krvavý šrám. Po 20 minutách stál Chára u své skříňky a odpovídal reportérům s tím, že má stehy a je naprosto v pořádku. „Hrát v tomto věku při takové výšce? Je neuvěřitelné ho sledovat, jak pracuje. Zdeno je stále na vrcholu, na hřišti je neustále znát, nedá vám vydechnout. Myslím, že neexistuje hráč v NHL, který by ho nerespektoval,“ vysekl Chárovi po druhém utkání finále poklonu elitní útočník St. Louis Brayden Schenn.

Stav finále je po dvou zápasech vyrovnaný. Přiblíží Chára v neděli Bruins k zisku druhého Stanley Cupu coby kapitán?