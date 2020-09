Palát pomohl Tampě k postupu do finále Východní konference NHL

Edmonton/Toronto Hokejový útočník Ondřej Palát pomohl gólem k výhře Tampy Bay nad Bostonem 3:2 v prodloužení a postupu do finále Východní konference NHL. Hráči Lightning porazili Bruins počtvrté v řadě a ve finále konference jsou počtvrté za posledních šest let. O vyřazení nejlepšího týmu základní části soutěže rozhodl v 15. minutě druhého prodloužení švédský obránce Victor Hedman. Bostonu nepomohly k prodloužení série druhého kola play off ani branky Davidů Krejčího a Pastrňáka.

Faksa vyhnal Francouze z brány. Dallas je krůček od konferenčního finále, finiš Lavin nestačil Boston Tampu v pátém utkání přestřílel, ale ani jednou v utkání nevedl. Skóre zápasu otevřel v 25. minutě Palát, který se střelecky prosadil počtvrté za sebou. Pastrňák ještě ve druhé třetině v přesilové hře vyrovnal, ale ve třetí části posunul Lightning zpět do vedení Anthony Cirelli. Necelé tři minuty před koncem základní hrací doby vyrovnal Krejčí a poslal zápas do prodloužení. V druhém nastavení Lightning zatlačili Boston do obranného pásma a Hedman v 95. minutě rozhodl o postupu Blesků do semifinále Stanley Cupu.

Dallas na rozdíl od Tampy svůj první mečbol nevyužil, v pátém utkání podlehl Coloradu 3:6. O výsledku rozhodla již první třetina, kterou hráči Avalanche ovládli 5:0. V brance Lavin nastoupil Michael Hutchinson, Pavel Francouz nebyl kvůli zranění ani na střídačce. Dallas vede v sérii 3:2 na zápasy.