Pardubický boss Dědek o hektickém startu sezony: Každý je nahraditelný, Kousalova kauza mě mrzí

Praha Miliardář Petr Dědek už na jaře pomáhal financovat pardubický hokejový klub, v červnu se stal jeho majitelem s jasnou ambicí: „Do tří let chci titul.“ Aby k naplnění odvážného cíle došlo, musí se v tradiční baště českého hokeje udělat ještě spousta práce.

Start této sezony ale Dynamu nevychází. Úspěšný byznysmen jako první v extralize sáhl ke změně na trenérském postu, vypořádat se musí také se zraněním klíčových hráčů či drogovou kauzou Roberta Kousala.

Elitní centr byl zařazen zpět do pardubického kádru a znovu naskočil do extraligového kolotoče. Podrobnější krevní výsledky ukázaly přítomnost THC, původní test na kokain byl falešně pozitivní. Kousal se tedy dopustil přestupku, nikoliv trestného činu.

LN Jako první jste v této sezoně sáhli k trenérské změně, volba padla na klubové legendy. Chtěli jste v kabině znovu probudit pardubického ducha?

Určitě. Byl to jeden z rozhodujících faktorů, potřebovali jsme tým trochu stmelit. Ale pozor, noví trenéři mají nesporné kvality. Richard Král už v extralize trénoval, zkušeností má dost. Petr Sýkora se po skončení hráčské kariéry věnuje skautingu, jezdí na různá školení.

LN Zvažoval jste i jiné varianty?

Samozřejmě. Vždycky vybíráte z několika možností, každá z nich má plusy i mínusy. Právě tento krok se nám jevil jako nejideálnější. Richard Král dostal nabídku a rozhodl se ji přijmout.



LN K odvolání Milana Razýma došlo čistě kvůli špatným výsledkům, nebo jste byl nespokojen ještě s něčím?

Jak se říká, výsledky jsou vždycky až na prvním místě. Impulzem ke změně bylo derby s Hradcem Králové (2:5), kde hráči podali naprosto příšerný výkon, chyběla tomu jakákoliv bojovnost. Dostali jsme se do situace, když už bylo potřeba nějak zareagovat.



LN Současní trenéři přišli od juniorského týmu. Očekáváte proto i větší provázanost s mládeží, více příležitostí pro talentované hráče, kteří pod trenérem Razýmem tolik prostoru nedostávali?

Ano, i tato záležitost hrála roli. Richard Král působil u mládeže, šéfoval akademii. Slibujeme si od něj nejen lepší práci s mladými hráči, ale také s partnerským klubem ve Vrchlabí. Je pro nás důležité, aby naši talenti dostávali prostor v Chance lize.



LN Tomáš Rolinek plní funkci týmového manažera. Co přesně jeho práce zahrnuje?

Měl by být spojkou mezi trenéry a hráči, celé to tmelit dohromady. Už během své kariéry potvrzoval, že je týmovým hráčem, rozeným lídrem. Protože skončil teprve nedávno, kluky ze současného kádru dobře zná, bere je jako svoje hokejové děti. Jeho začlenění do trenérského týmu nám určitě pomůže.

LN Kdo z hráčů kabinu táhne? Jsou to zkušení borci, nebo se vám rodí lídr i mezi mladšími hráči?

Lídrem by měl vždycky být kapitán, u nás tuto roli zastává Jakub Nakládal. Je to náš odchovanec, zatím působil pouze v Pardubicích nebo v zahraničí. Kabinu by měl řídit on, spoléháme na něj, ale určitě se může stát, že si postupem času vychová nástupce z mladší generace.

LN A došlo tedy s novými trenéry ke zlepšení?

Ano, bojovnost už jsem v zápasech nepostrádal. Třeba doma proti Liberci (1:4) jsme měli trochu smůlu. Ale je důležité, že došlo ke změně obrazu hry. Když fanoušci vidí, že hráči na ledě nechají všechno, ale zůstanou bez bodu kvůli neproměněným šancím, dokážou to omluvit, opačně ne.

LN Po zápase se Spartou (1:7) jste na svůj twitterový účet napsal, že tým musíte doplnit a postupně celý přebudovat. Nelitujete toho zpětně?

Určitě ne. O tom, že nás čekají postupné změny, jsem mluvil už několikrát. Nikdo nemá místo v sestavě jisté. Pokud trenéři ukážou na někoho, kdo nemá výkonnost nebo nerespektuje klubová pravidla, v Pardubicích hrát prostě nebude. Každý je nahraditelný. Chceme tu mít kluky, kteří odvedou maximum. A pevně věřím, že noví trenéři postaví mužstvo, které bude stát na pevných základech a dosáhne úspěchů.

LN Na sociálních sítích jste poměrně aktivní. Jejich prostřednictvím komunikujete s fanoušky, stejně jako předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Inspiroval jste se u něj?

Základem je dostat informaci ven. Twitter byl jednou z variant, která nám nakonec přišla jako nejlepší řešení. Neřekl bych, že jsem se inspiroval, v současném sportu už mi to přijde naprosto běžné. Ale Jarda Tvrdík to dělá dobře. (směje se)

LN Na nepovedeném začátku ročníku měly podíl i některé nepříjemné okolnosti, třeba zranění. Jak to vypadá třeba s Michalem Vondrkou?

Michal je po operaci a čeká ho velice dlouhá rehabilitace, na ledě se v blízké době určitě neobjeví. Pro tým je to obrovská ztráta a oslabení kádru. Ale nešlo jen o něj, problémů se nakupilo více. V kabině ohromně chyběl i Tomáš Rolinek

LN Sezonu u vás odstartoval Martin Kaut, po přerušení extraligy ale kvůli hernímu vytížení odešel do druhé nejvyšší soutěže ve Švédsku. Nezvažovali jste po opětovném rozjetí sportu v ČR jeho návrat?

Samozřejmě bychom ho rádi uvítali zpátky, ale nešlo o rozhodnutí. Hlavní slovo mělo Colorado. Martin odešel do MODO, tedy klubu, okolo kterého se pohybuje Peter Forsberg, jedna z největších legend Avalanche. Chtěli ho mít pod dohledem. Hodně nás to mrzelo, trochu nám udělali čáru přes rozpočet. Ale nezbylo nám nic jiného, než se přizpůsobit. Musíme si umět poradit, hledat nouzová řešení a být flexibilní. Letošní rok je extrémně složitý.

LN Museli jste reagovat a sehnat nové posily. Jednou z nich se stal Anthony Camara, který přišel s pověstí problémového hráče, stejně jako třeba na jaře Stěpan Zacharčuk. Máte takové „rebely“ rád?

Spíš mám rád dobré hokejisty. Nějaký problém má v životopisu většina hráčů, Anthony už si také něčím prošel, víme o tom. Kádr jsme nutně potřebovali doplnit už na jaře. Stěpan byl zrovna volný, měl nějaké problémy. (v Rusku podle informací médií utekl od dopravní nehody, pozn. red.) Nakonec jsme za jeho příchod byli rádi, při záchraně extraligy nám neuvěřitelně pomohl. Ale takové typy hráčů určitě nevyhledávám, prostě se nám to tak sešlo. (směje se)

LN Jak moc vás mrzí situace kolem Roberta Kousala?

Hodně. Je to horší i z důvodu, že se jedná o zkušeného hráče, reprezentanta, který má za sebou několik angažmá v zahraničí. Navíc se jedná o našeho elitního centra, jeho nepřítomnost pro nás byla dalším oslabením. Zacharčuk přijel v létě z Ruska nepřipravený, zranil se nám Vondrka... Proto se snažíme o posílení kádru, musíme si nějak poradit. Máme tu spíše starší kádr, proto je třeba do týmu zapracovat mladší ročníky.

LN Podobných kauz se v Pardubicích za poslední roky objevilo více. Berete to jako shodu okolností, nebo si říkáte, že už to nemůže být náhoda?

Tolik jich zase nebylo, spíše je to shoda okolností. Jde o to, že v Pardubicích se tyto informace dostaly ven, jinde třeba ne. Žádné drama bych z toho nedělal. Důležité je, že jsme sáhli po namátkovém testování na drogy a budeme v tom pokračovat. S takovým chováním se neztotožňujeme a věříme, že ho zvládneme vymýtit.

LN V poslední době spolupracujete s Jaromírem Jágrem, ve středu se vaše firma D+D Real stala sponzorem kladenských Rytířů. Plánujete Jágra přemlouvat, aby si zahrál za Pardubice?

Hlavně je důležité, aby Jardovi drželo zdraví. To je nejdůležitější, pro český hokej je obrovskou legendou. Všechno ostatní je jen v rovině spekulací.

LN Jeho přítomnost na ledě by byla svátkem pro vaše fanoušky. Jak vůbec vnímáte, že na stadiony nemohou?

Je to strašné, smutné, ale okolnosti jsou prostě takové. Byl bych moc rád, kdybychom je měli v zádech. Snad se toho brzy dočkáme. Ale hlavní je, že se aspoň hraje, to určitě podporuji. Pro lidi je dobré, že mohou hokej sledovat alespoň v televizi.

LN Pardubičtí fanoušci jsou známí tím, že chodí v hojném počtu, i když se nedaří. A v posledních sezonách moc důvodů k radosti neměli. Čím si to vysvětlujete?

Je to jednoduché. V Pardubicích se protočilo hodně hráčů, trenérů, manažerů, ředitelů. Do všeho se míchala politika, klub si prošel opravdu šíleným obdobím. Určitě bude nějakou dobu trvat, než to srovnáme.

LN Přivedl vás do Pardubic hlavně vztah k hokeji, nebo jste to bral i jako příležitost, jak zvýšit svou prestiž ve světě byznysu?

Od každého tak trochu něco. K hokeji mám dobrý vztah, ale zajímala mě i historie klubu, fanoušci. Beru to jako určitou výzvu, jako adrenalin. Lákalo mě spojení mé skupiny s organizací, která má za sebou historicky takové výsledky a spoustu legend jako právě Dynamo.

LN Neříkal jste si při nepovedených zápasech, zda to celé máte vůbec zapotřebí?

Určitě to nebylo jednoduché, ale já si ani nemyslel, že by nás tu čekala lehká práce. Něčím už jsme si prošli, ale třeba právě díky tomu se situace na konci sezony v dobré obrátí. Určitě bychom se chtěli dostat do předkola play-off, pak už se může stát naprosto cokoliv.

LN Dres Dynama opět oblékají Jan Kolář a Jakub Nakládal. Plánujete v budoucnu přivést další pardubické odchovance, kteří už mají za sebou skvělé kariéry? Třeba Tomáše Zohornu, Lukáše Radila a další.

Každopádně. Se všemi jsme ve spojení, v Pardubicích mají dveře otevřené. V létě u nás trénují, budoucí spolupráce s nimi je pro nás určitě zajímavá.



LN S jakou vizí pracujete? Chcete spíše investovat finance do okamžitého úspěchu, nebo položit základy, postupně budovat a vychovávat v Pardubicích hráče pro velký hokej jako dříve?

Nejraději bych měl obojí dohromady, jde to ruku v ruce. Bez úspěchů nemáte sponzory a tak velké finanční možnosti, zároveň je potřeba, abychom dobře pracovali s mladými hráči, s juniorkou i s partnerským klubem ve Vrchlabí, kde by naši kluci měli hrát co nejvíce.

LN Je pro vás nějaký jiný extraligový klub vzorem?

Ano, za lídry extraligy už několik let považuji Třinec a Liberec. Líbí se mi, jakým způsobem hokej dělají. Mají dobrou farmu, spoustu kvalitních odchovanců. Zvládají to opravdu dobře.