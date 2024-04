První hráči z NHL dorazili, na další čeká. Hertla podle mě nepustí, tuší Nedvěd

Ze zámoří přicestují útočníci Ondřej Palát, Tomáš Nosek, Dominik Kubalík, Radim Zohorna a Filip Zadina, obránci Jan Rutta s Radkem Gudasem a brankáři Lukáš Dostál, Petr Mrázek a Karel Vejmelka.

Deset nových jmen nahradí deset škrtnutých. Celkem se na Betano Hockey Games vypraví 32 hokejistů.

A kromě možných extraligových finalistů stále čeká trenér Radim Rulík i na další posily ze Severní Ameriky. „Máme tam Davida Jiříčka, Radima Šimka a Jiřího Smejkala. To jsou tři hráči, kteří jsou ještě na našem long listu,“ poví Nedvěd.

Se Smejkalem počítáte, ačkoliv v neděli oslavil postup s farmou?

Kdyby byl fit a prošel výstupní prohlídkou, s největší pravděpodobností by se asi připojil. Ale v momentální chvíli to není na pořadu dne.

Co Šimek?

Měl jsem dlouhé hovory s generálním manažerem Detroitu Stevem Yzermanem. Tajně jsem doufal, že nám ho uvolní jako při mistrovství v Bratislavě Filipa Hronka. Ale bohužel, trenéři si přejí, aby zůstal na farmě. Je velkou součástí jejich týmu, musíme čekat. Detroit se rozhodl, že Radima neuvolní, jedině pokud by nehrál, to by nám ho poslal prvním letadlem.

Ještě jste zmínil Jiříčka.

U něj je trochu větší šance, s manažerem Johnem Davidsonem jsem se bavil už asi čtyřikrát, vedli jsme bohaté rozhovory. Snažím se, aby nám ho před šampionátem pustili i kdyby farma Columbusu dál pokračovala v play off. Ale garantovat nic nemůžu.

Hokejový obránce Columbusu David Jiříček slaví vstřelený gól.

Na farmách dál ještě hrají třeba Lukáš Rousek s Jiřím Kulichem.

Ti nedorazí. Roli u nich sehrál fakt, že s nimi nemáme zkušenost z mistrovství světa. Kdyby nepostoupili do play off, na kluky bychom se chtěli podívat tady během našeho kempu, ale to se bohužel nestane.

Budete čekat ještě na někoho, kdyby vypadl z play off NHL?

Na všechny, takhle jsme s nimi domluvení. Samozřejmě sehraje roli, jestli nebudou zranění, jestli nám je klub uvolní. Tomáš Hertl má zájem, ale nemyslím si, že by nám ho klub uvolnili i kdyby vypadl.

Opravdu?

Teď ani nemá cenu se o tom bavit. Série s Dallasem se vyrovnala, může se klidně otočit. Tomáš ale reprezentovat chce a je otázka, jak na tom bude zdravotně. To je pro nás i Vegas nejdůležitější. Pak aby prošel zdravotní prohlídkou, ale i kdyby ano, klub nám ho neuvolní, to je můj osobní názor.

Tomáš Hertl z Vegas v debatě s rozhodčím v průběhu utkání s Coloradem.

Zajímali by vás i vypadnuvší z druhého kola?

I s touhle myšlenkou laborujeme. Může se jednat o Boston a Vancouver. Klukům úspěch v NHL samozřejmě přejeme, ale kdyby náhodou vypadli, byla by škoda na takové hráče nečekat.

A máte nějaké datum, kdy chcete mít jasno?

To jsme zatím neřešili, pro nás bylo nejdůležitější dát dohromady pro České hry ten nejlepší kádr, který následné zúžíme. Pak se budeme bavit, co dál. Ale neznamená to, že když má hráč nálepku NHL, má jisté místo na mistrovství.

Proč jste se rozhodli pro kompletní obměnu brankářů a vzít trojici ze zámoří?

Měli jsme tuhle možnost, samozřejmě jsme laborovali i s jinými variantami, ale tato pro nás dávala největší smysl.

Český útočník Jakub Vrána překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje.

Jak hodnotíte výkony dřívějších posil z AHL Jakuba Vrány a Davida Špačka?

Špaček odehrál dva opravdu vynikající zápasy, doufáme, že v tom bude pokračovat. I Vrána odehrál obě utkání s grácií, moc dobře ví, o co hraje. Přijel připravený, je to vidět na ledě, je na něm cítit a když bude pokračovat, má velkou šanci na MS.

Zatím jste tedy spokojený?

Nechci být neuctivý k týmům, proti kterým jsme hráli, ale zatím nejsme prověřeni těmi lepšími, to se stane teď v Brně. Posílí nás hráči z NHL, pevně věřím, že uspějeme i o víkendu a pak už se přesuneme se Prahy.