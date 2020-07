Rozšířené play off NHL by mělo začít 1. srpna, favority na uspořádání zůstává Toronto a Edmonton

New York Dohrávka NHL, které se v rozšířeném play off zúčastní 24 týmů, by měla začít 1. srpna. Vedení severoamerické hokejové ligy se na tom podle agentury Reuters předběžně dohodlo s hráčskou asociací, zahájení tréninkových kempů stanovily na 13. července. Města, v nichž se budou zápasy vyřazovací části hrát, zatím vybrána nebyla. Podle médií zůstávají hlavními favority Toronto a Edmonton.

Více než čtyřicetistránková dohoda obsahuje vedle termínů rovněž řadu dalších podmínek a ustanovení. Týmy například budou moci využít v kempech nejvýše 30 hráčů do pole a neomezený počet brankářů, na následné zápasy play off mohou mít na soupisce 31 jmen. Všichni včetně rozhodčích, trenérů a zaměstnanců klubů, hal i hotelů budou denně testováni na koronavirus, přičemž pozitivní výsledek nebude znamenat izolaci celého mužstva. Hráči mohou bez jakéhokoli postihu účast v dohrávce sezony odmítnout, zato prohřešek klubu proti zdravotnímu protokolu může vést až ke ztrátě pozice v draftu. Za poslední měsíc se v týmech objevilo 35 případů nákazy mezi hráči. Od zahájení tréninků v klubových centrech, která se otevřela 8. června, se v nich podle NHL podrobilo testům 396 hráčů a 23 z nich bylo pozitivních. Koronavirus má i dalších 12 hokejistů, kteří se připravovali individuálně.

NHL se kvůli covidu zastavila 12. března. Zbytek základní části byl zrušen, pro sedm nejhorších týmů sezona skončila. Držitel Stanleyova poháru by měl být znám na počátku října.