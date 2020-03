Sestup Kladna by byl kvůli Jágrovi velká ztráta, Vítkovice jsou špatně poskládané, říká Hadamczik

Ostrava Pořádně zamotaná situace je v boji o udržení se v hokejové extralize, do bezprostřední hrozby pádu do 1.ligy se dostaly i Vítkovice. „Jde o nepovedené kroky při výběru nových posil. Když se podíváte na základy týmu když vznikal, tak vidíte, že není něco v pořádku. Proč hraje pět nebo šest hráčů Vítkovic v Olomouci,“ nechápe v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý trenér ostravského týmu a reprezentace Alois Hadamzcik.

Lidovky.cz: Vítkovice jste v minulosti trénoval. Čím si vysvětlujete, že hrají o záchranu?

Podle mého názoru tým nebyl dobře postavený. Majitel Aleš Pavlík dal velkou důvěru Jakubovi Petrovi a Pavlovi Trnkovi, já proti nim nic nemám, ale jejich zkušenosti s vedením dospělého týmu byly nulové. Když nemáte praxi s vedením seniorského týmu a trénujete reprezentační osmnáctku, tak to neznamená, že umíte budovat seniorský tým. Po loňském ročníku odešla spousta hráčů, kteří byli nahrazeni jinými, jež momentálně nesplňují nároky. Tým je složený špatně.

Lidovky.cz: Proč?

Když nemáte starší hráče, kteří mužstvo potáhnou, tak se těžko mohou pořádně zabudovávat mladí hráči. Pak také vidím problém v tom, že z juniorky se ani pořádní hráči vytáhnout nedají. Kvalitní hráč se shání těžko, drtivá většina jich je totiž někde jinde pod smlouvou.

Lidovky.cz: Takže v tom podle vás hraje roli špatná práce s mládeží a ekonomické problémy?

Já obecně tvrdím, že stav juniorského hokeje je u nás v hrozivém stavu, ti kluci pak nejsou připraveni hrát extraligový hokej. Podle mě Vítkovice nemají finanční problémy, spíše jde o nepovedené kroky při výběru nových posil. Když se podíváte na základy týmu když vznikal, tak vidíte, že není něco v pořádku. Proč hraje pět nebo šest hráčů Vítkovic v Olomouci? Kdyby šlo o Třinec, tak je to o něčem jiném, tam by dostali lepší finanční podmínky.

Lidovky.cz: Kdo je podle vás největším adeptem na sestup?

Nejsem člověk, který rád tipuje. Teď jsou výsledky takové na houpačce, Pardubice i Vítkovice dokázaly vyhrát v Třinci, já si spíš počkám na poslední kolo. Zatím je na tom nejhůře Kladno, což je mi kvůli Jágrovi líto. Jaké výkony se mu daří předvádět a během toho naplňuje stadiony, to je neuvěřitelné. Myslím, že by to byla pro všechny kluby velká ztráta. Kvůli Jágrovi vydělala většina klubů hodně peněz.

Jaromír Jágr se raduje ze sedmého gólu.

Lidovky.cz: Co říkáte na přímý sestup z posledního místa do 1. ligy?To byl největší nesmysl. Baráž měla své kouzlo, byly to zápasy o všechno, které byly vyprodané. Fandové klubů z první ligy se dočkali atraktivních zápasů, navíc ten tým dostal dobře zaplaceno do kasy. Vedení se pustilo do něčeho, co fungovalo. To je podle mě špatně.

Lidovky.cz: A jaký máte názor na uzavření extraligy?

Nejsem pro. Já jsem zastáncem dlouhodobé soutěživosti, majitel klubu i hráči musí být pod tlakem, pak se mohou vyhecovat na tu nejvyšší úroveň. Podle mě je to další z kroků, jak odlákat fanoušky z tribun.