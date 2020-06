Špenát, nenápadná hokejová legenda. Martin Erat má za sebou nezapomenutelnou kariéru

Praha Seděli jsme v luxusním hotelu Four Seasons v Soulu, měli za sebou hodinový rozhovor, ve kterém Martin Erat vyprávěl o svém okouzlení Naganem i o tom, jak moc by teď chtěl na olympiádě v Koreji uspět také on. Diktafon byl už schovaný, nastal čas k odchodu, ale Erat mluvil dál.

Šokující kauza v zámoří. Močili na nás a nutili jíst výkaly, říká vítěz Stanley Cupu Carcillo Nadšeně líčil, jak před chvíli jeho caparti z Třebíče, které tehdy trénoval, porazili Hradec Králové. Ten stejný Hradec, se kterým na začátku sezony dostávali klepec, ale za půl roku se tak zlepšili, že už se soka nemuseli bát. V očích se mu leskly slzy pýchy a i kvůli nim chtěl s nároďákem zažít zlaté opojení. Ne, druhé Nagano z toho v roce 2018 nebylo, ovšem o pár měsíců později přidal Erat s Kometou druhý titul a od MF DNES si vysloužil cenu pro nejlepšího hráče play off. Už tehdy Špenát, jak zní rodinná přezdívka Eratů, přemýšlel o konci. Hrál sice dál, ale kvůli bolestem jen v omezené míře, než v pátek přišlo očekávané sdělení, že v 38 letech dává svému hokeji sbohem.

V NHL odehrál i s play off přes 900 zápasů, v Nashvillu patřil - dle volby The Hockey News - mezi deset ikon, je juniorským mistrem světa i ligovým šampionem. Zlatá generace ho ale těsně minula, a tak mu s nároďákem velký triumf chybí. I proto je asi přehnané o něm mluvit jako o legendě, ovšem výjimečným hráčem dozajista byl. Pro mě je ale Erat symbolem lepších zítřků. Už historka ze Soulu dokazuje, jak moc ho - i kvůli synovi - pohltilo trénování dětí. A mnohé jeho názory bych tesal do kamene. „Přijdu na zimák a první, co vidím, je, že se něco nesmí. Zákaz: nestřílejte na zeď. Místo toho, aby tam bylo napsáno, že když přijdete, nejdřív pozdravte vrátného.“ Martin Erat si v dresu Komety zahrál i po boku Tomáše Plekance. „Lidi často blábolí nesmysly, že je teď málo dětí. Ne, dětí je pořád hodně, jen se s nimi musí pracovat, zdokonalovat je. Musíte v nich zapálit motivaci, aby u hokeje zůstaly a chtěly být pořád nejlepší.“

„Malé kluky výsledky nezajímají. Sami vědí, kdy hrají dobře a kdy je hokej baví. Je ale lepší přijet na turnaj, nedat ani gól, a přesto dostat medaile jako všichni? Jak je to motivuje dál? Ne, v každém oboru se musí učit, že nic není zadarmo.“ Erat toho odehrál dost i v dresu české reprezentace. Ano, je skvělé, že je teď Jágr jedním z nových hokejových „ministrů“, je výtečné, že u reprezentace působí Martin Straka. Ale věž se vždy staví od základu, takže pro mě je mnohem víc, když Erat nyní vychovává děti namísto toho, aby seděl někde v kanceláři s cedulkou GM či koučoval profíky.

Dětem ukazuje cestu i krásu hokeje. Může popsat trable, které trápí „obyčejné dělníky“ v první linii a může být díky jménu i u vrchnosti vyslyšen. Pak vůbec není vyloučeno, že se poctivým řemeslem u mládeže z výjimečného hráče promění Erat ve skutečnou hokejovou legendu.