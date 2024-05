Nejsilnější za dlouhou dobu. Američané si přijeli pro zlato, na koho si dát pozor?

Brady Tkachuk

Kontroverzní postava, která budí vášně. Hokejových dovedností má na rozdávání. Ve skupině nastřádal sedm branek a šest přihrávek, za parťákem a momentálním lídrem produktivity šampionátu Mattem Boldym (6+8) zaostává o bod.

Jeho přínos leží i mimo led, buldočí povahou umí strhnout kabinu. Trenéři mu svěřili funkci kapitána, kterou zastává také v Ottawě. A to mu bude v září teprve pětadvacet.

Když Američané v úterý přetlačili Lotyše a pomohli k postupu Slovákům, věnoval výhru Pavolu Demitrovi, s nímž nastupoval jeho otec Keith. „Táta ho zbožňoval, jeho úmrtí ho opravdu zasáhlo,“ připomněl leteckou tragédii v Jaroslavli z roku 2011.

Soupeři Tkachuka moc v lásce nemají. Dohrává souboje, je známý provokacemi všeho druhu. Už ve skupině si stihl postěžovat, že sudí nenechávají emocím na ledě volný průběh: „Je špatně, že se nemůžeme ani pořádně poprat!“

Podívejte se, co ke čtvrtfinálovému duelu Česko vs. USA řekli Petr Čech, Libor Zábranský a Radek Smoleňák v pořadu Bomby na ledu:

Johnny Gaudreau

Drobná postava, ladné bruslení, obdivuhodný klid na puku. Ještě před dvěma lety zakončil základní část NHL s neuvěřitelnými 115 body! Po přesunu z Calgary do Columbusu začal uvadat, výkonnostní strop už má ve třiceti letech nejspíš za sebou. Stále ale platí za jednoho z nejšikovnějších hráčů v elitní zámořské soutěži.

Od české obrany nesmí dostat moc prostoru. Zdánlivě nenápadnou akci dokáže vmžiku rozhýbat nečekanou kličkou či brilantní přihrávkou. Utvořil údernou lajnu s Boldym a Brockem Nelsonem, představuje velké nebezpečí při přesilovkách.

V Ostravě se blýskl jedenácti body (3+8), v amerických barvách už se na světových šampionátech zapsal do statistik třiačtyřicetkrát, čímž překonal dosavadní historické maximum Patricka Kanea.

„Je to velká čest. Když můžu, reprezentaci nikdy neodmítnu. Rekordu si vážím, ale jsme tu hlavně kvůli zlatu,“ hlásil odhodlaně Gaudreau.

Seth Jones

Moc dobře si pamatuje dva roky staré setkání s národním týmem v utkání o bronz v Tampere. Američané tehdy kvůli marodce dohrávali šampionát jen s pěti obránci, postupně ztráceli síly a proti Čechům přišli o nadějné vedení. Jones naskakoval do hry prakticky ob střídání, na ledě strávil téměř půl hodiny (29:46).

Klíčovou roli v sestavě zastává také letos. Obnovil fungující spolupráci se Zachem Werenským, bývalým parťákem z Columbusu. Společně tvoří zřejmě nejkomplexnější defenzivní pár na turnaji. Zdobí je klid v rozehrávce a zodpovědnost, zároveň vytrvale podporují útok.

Devětadvacetiletý bek má o motivaci postaráno. S Chicagem, které buduje nové mužstvo plné talentů, se totiž úspěchu v NHL ještě nějakou dobu nedočká.

Luke Hughes

Nejvýraznější zástupce mladé generace v našlapané americké sestavě. Dvacetiletý zadák startuje na druhém seniorském mistrovství, ve skupině posbíral dva góly a tři asistence.

Hned na první pohled vás zaujme, s jakým přehledem dokáže vyřešit složité situace. V NHL se společně s Connorem Bedardem a krajanem Brockem Faberem dostal mezi trojici nominovaných na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka sezony.

Hokejové geny má v rodině. V New Jersey nastupuje po boku bratra Jacka, šikovného centra s vytříbenou technikou a vynikající střelou. A nejstarší ze sourozeneckého tria Quinn, jenž působí ve Vancouveru, zase v základní části zámořské soutěže ovládl bodování obránců (17+75).

Očekává se, že Luke ze stínu svých bratrů brzy vystoupí. Už teď má skvěle nakročeno. A řadí se k dalším hráčům, na které si svěřenci kouče Rulíka musí dát velký pozor.

Charlie Lindgren

Dorazil jako náhrada za zraněného Alexe Lyona. Pozvánku původně odmítl, nakonec se k ostatním připojil před posledním utkáním ve skupině proti Lotyšsku. Ihned naskočil mezi tři tyče, zastavil sedmadvacet pokusů a třikrát inkasoval. Dá se předpokládat, že se v brance objeví i dnes.

Ve třiceti letech má za sebou průlomovou sezonu. Před ní odchytal v NHL jen šedesát zápasů, tentokrát vyrazil do akce čtyřiapadesátkrát. Začínal jako dvojka, ale solidními výkony (úspěšnost zákroků 91,1 %) si řekl o více prostoru a postupně odsunul Darcyho Kuempera na střídačku.

Hlavně díky němu Washington na poslední chvíli proklouzl do play off, kde nestačil na New York Rangers. „Moje kariéra zatím byla plná výkyvů. Jsem rád, že jsem do ní konečně dostal trochu stability,“ pochvaloval si Lindgren.

Patří k menšině gólmanů, kteří drží lapačku v pravé ruce. Má formu, ale nejde o nepřekonatelnou překážku. Jeho souboj s Lukášem Dostálem bude pro vývoj čtvrtfinále klíčový.