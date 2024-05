Hoši, nádhera, děkují celebrity za hokejové zlato. Řádila Vondráčková i Bouček

Herečka Aňa Geislerová pobavila videem, na kterém s přilbou a s vlajkou nad hlavou poskakuje v ulicích Prahy. „Chci jen říct, že mě to opravdu strhlo. Takový výkon jsem jako fanynka ještě nepodala, ale tak nějak to přišlo a já sem se s tím poprala. Je za co hochům děkovat! Hoši, nádhera,“ napsala.

Bývalý hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončil svou úspěšnou kariéru před více než rokem, domácího mistrovství světa se však účastnil v roli asistenta reprezentačního trenéra Radima Rulíka. Podpořit ho na zápasy chodila i jeho manželka Lucie Šafářová s jejich čtyřletou dcerou.

„Fandíme, co to jde,“ napsala Lucie Šafářová v sobotu na Instagram k fotce s malou Leontýnkou. „Tak nám v rodině přibyla jedna medaile! Jsem na tebe a na celý tým moc pyšná,“ připsala v neděli k fotce s manželem a zlatou medailí.

O euforii z vítězství se podělila i Helena Vondráčková. „Pocit hrdosti, radosti, štěstí. Kluci, děkujeme! To byly ale nervy cestou ze slovenského turné. Zlatou tečku jsme dokoukali na Zbraslavském náměstí v autě,“ napsala zpěvačka.

„Holky, obléct zlaté boty! Máme ZLATO! Hurá! Češi, gratulujme si navzájem,“ radovala se na sociálních sítích herečka Veronika Žilková. „Neskutečný, gratulace,“ napsal k fotografii ze svého obýváku bývalý desetibojař, olympijský vítěz Roman Šebrle. „Mistři“, napsal stručně v příspěvku na Instagramu Libor Bouček, který měl možnost popřát hokejistům osobně, jelikož na nedělním finále plnil roli halového komentátora.

TMBK pobavil mimo jiné koláží s koučem Radimem Rulíkem:

„Jsme na váš hrdí, borci,“ děkoval hokejistům ve videu roztančený zpěvák Mikolas Josef. „Umí národ něco spojit víc, než MS? Zlato na MS,“ napsala modelka Andrea Bezděková, která fandila na finále v Praze přímo v hledišti se svým bratrem Tomášem.

Mezi dalšími šťastlivci, kteří mohli nedělní finálový zápas o zlato mezi Českem a Švýcarskem sledovat na vlastní oči, nechyběli ani zpěvák Marek Ztracený, modelka Jitka Boho, česká hokejová legenda Jaromír Jágr, dcera Kateřiny Neumannové Lucie, dcera Veroniky Žilkové Kordula Stropnická, zpěvák Mirai Navrátil a jeho kolega z kapely Mirai Tomáš Javůrek nebo tanečník a účastník letošního Survivoru Martin Prágr.

Na tribuně se radovala i herečka Patricie Pagáčová, která nedávno oznámila rozchod s manželem Tiborem Pagáčem či rychlobruslařka Martina Sáblíková a mnoho dalších známých tváří.

Zlaté finále si nenechali ujít ani politici, včetně prezidenta Petra Pavla, premiéra Petra Fialy s manželkou, šéfa ANO Andreje Babiše se synem Frederikem či šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové v doprovodu manžela.

Oslavy zisku titulu mistrů světa pokračují i v pondělí. Fanoušci přivítají české hokejisty na Staroměstském náměstí, kde už v neděli sledovali finálový duel proti Švýcarsku na velkoplošných obrazovkách. Začátek slavnostní akce je naplánován na 17 hodin.