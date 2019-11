VIDEO: Kubalík a Kämpf pomohli góly výhře Chicaga, Vrána předvedl nájezd snů

NOČNÍ VÝSLEDKY NHL Minnesota - Carolina 3:4 v prodl. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1) Branky: 25. Kunin, 36. Parise, 38. Soucy - 4. Edmundson (Nečas), 6. B. McGinn, 29. Foegele, 62. Svečnikov. Střely na branku: 35:28. Diváci: 17.101. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Foegele (oba Carolina), 3. Soucy (Minnesota). Branky: 25. Kunin, 36. Parise, 38. Soucy - 4. Edmundson (), 6. B. McGinn, 29. Foegele, 62. Svečnikov. Střely na branku: 35:28. Diváci: 17.101. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Foegele (oba Carolina), 3. Soucy (Minnesota). Arizona - Calgary 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Branky: 27. Stepan, 29. Söderberg, 60. Crouse. Střely na branku: 24:37. David Rittich odchytal za Calgary 58:06 minuty, inkasoval 2 branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 13.534. Hvězdy zápasu: 1. nikdo, 2. Kuemper, 3. Söderberg (oba Arizona). Branky: 27. Stepan, 29. Söderberg, 60. Crouse. Tampa Bay - Winnipeg 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Branky: 20. Hedman, 58. Stamkos, 60. Cirelli - 2. Perreault, 28. Roslovic, 28. Ehlers, 59. Connor. Střely na branku: 34:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Stamkos, 3. Hedman (oba Tampa Bay). Edmonton - Dallas 4:5 v prodl. (2:1, 2:1, 0:2 - 0:1) Branky: 10. a 24. Khaira, 20. Draisaitl, 39. Bear - 9. Dickinson (Polák), 21. Heiskanen, 46. Comeau (Faksa), 59. Seguin, 62. Jamie Benn. Střely na branku: 34:36. Diváci: 17.346. Hvězdy zápasu: 1. Khaira, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Heiskanen (Dallas). Los Angeles - Vegas 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) Branky: 11. Lizotte, 16. Doughty, 30. Prochorkin, 53. J. Carter - 28. Pacioretty, 35. Marchessault, 38. W. Karlsson. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.282. Hvězdy zápasu: 1. J. Carter, 2. Doughty, 3. Prochorkin (všichni Los Angeles). Buffalo - Ottawa 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Branky: 22. 30. 53. a 60. Eichel - 27. Duclair, 43. Ennis. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.555. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Reinhart (oba Buffalo), 3. Ennis (Ottawa) Florida - NY Rangers 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) Branky: 7. a 38. Dadonov, 3. Hoffman, 28. Connolly - 3. R. Strome, 9. Panarin (Hájek), 26. DeAngelo. Střely na branku: 30:33. Diváci: 16.512. Hvězdy zápasu: 1. Yandle, 2. Huberdau. 3. Dadonov (všichni Florida). Pittsburgh - Toronto 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) Branky: 21. a 25. Kahun, 7. Guentzel, 9. Malkin, 28. McCann, 44. Rust - 35. Spezza. Střely na branku: 38:33. Diváci: 18.587. Hvězdy zápasu: 1. Kahun, 2. Rust, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh). Boston - Washington 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0) Branky: 12. Coyle, 24. Pastrňák (Krejčí) - 15. Boyd, 60. Oshie, rozhodující sam. nájezd J. Vrána. Střely na branku: 23:44. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy, 2. Coyle (oba Boston), 3. Oshie (Washington). Philadephia - NY Islanders 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0) Branky: 2. Couturier, 20. Provorov, 33. Lindblom - 48. a 58. Beauvillier, 54. Barzal, rozhodující sam. nájezd Eberle. Střely na branku: 31:36. Diváci: 19.023. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier (Islanders), 2. Couturier, 3. Provorov (oba Philadelphia). Montreal - New Jersey 3:4 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1) Branky: 19. Gallagher, 28. C. Fleury, 39. Suzuki - 20. N. Gusev, 40. Hischier (Zacha), 56. Simmonds, 62. Palmieri. Střely na branku: 34:43. Diváci: 21.016. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Gusev (oba New Jersey), 3. Kinkaid (Montreal). St. Louis - Anaheim 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Branky: 24. Dunn - 6., 28. a 59. Grant, 4. Getzlaf. Střely na branku: 38:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Grant, 2. Getzlaf (oba Anaheim), 3. Dunn (St. Louis). Nashville - Chicago 2:7 (0:2, 0:2, 2:3) Branky: 44. a 59. Josi - 55. a 58. A. Nylander, 7. E. Gustafsson, 19. Kubalík, 22. Seabrook, 32. Kämpf, 50. P. Kane. Střely na branku: 41:24. Diváci: 17.393. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Kubalík, 3. P. Kane (všichni Chicago). Vancouver - Colorado 4:5 v prodl. (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1) Branky: 19. a 40. Gaudette, 58. Edler, 59. Boeser - 28. a 61. MacKinnon, 7. Bellemare, 32. Kadri, 47. Burakovsky. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.409. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Gaudette (Vancouver), 3. Makar (Colorado). San Jose - Detroit 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0) Branky: 19. Labanc (Šimek), 22. Vlasic, 33. E. Karlsson, rozhodující sam. nájezd Labanc - 22. a 56. Athanasiou, 32. Hirose. Střely na branku: 19:28. Diváci: 17.552. Hvězdy zápasu: 1. Labanc, 2. Couture, 3. Jones (všichni San Jose).