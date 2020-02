VIDEO: Kubalík přihrál na gól, Boston si upevnil vedení v NHL

Výsledky NHL: Pittsburgh - Detroit 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Branky: 23. a 32. Hörnqvist, 8. Lafferty, 15. Letang, 28. Crosby - 6. Filppula. Střely na branku: 35:28. Diváci: 18 654. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Crosby, 3. Agozzino (všichni Pittsburgh). NY Rangers - Boston 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Branky: 50. Zibanejad - 20. McAvoy, 39. Coyle, 60. Bergeron. Střely na branku: 26:34. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Halák, 3. Bergeron (všichni Boston). Carolina - Edmonton 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1) Branky: 26. a 55. Aho, 1. T. van Riemsdyk - 36. a 64. J. Archibald, 7. Draisaitl, 35. Yamamoto. Střely na branku: 31:24. Diváci: 16 860. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Aho, 3. Slavin (oba Carolina). Vancouver - Anaheim 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Branky: 31. E. Pettersson - 6. a 28. Henrique, 13. D. Grant, 46. Steel, 54. Guhle. Střely na branku: 38:28. Diváci: 18 871. Hvězdy zápasu: 1. Henrique, 2. Gibson (oba Anaheim), 3. Q. Hughes (Vancouver). Ottawa - Dallas 4:3 (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0) Branky: 8. Pageau, 19. B. Tkachuk, 50. Ennis, 64. Anisimov - 4. J. Klingberg, 19. Johns, 55. Pavelski. Střely na branku: 46:39. Diváci: 13 150. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Pageau, 3. C. Anderson (všichni Ottawa). New Jersey - Columbus 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 3:0, 0:1 - 0:0) Branky: 22. J. Anderson, 24. Merkley, 32. Palmieri, rozhodující sam. nájezd Bratt - 3. Peeke, 7. Werenski, 49. Stenlund. Střely na branku: 26:55. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Bratt, 2. Merkley, 3. J. Anderson (všichni New Jersey). Nashville - St. Louis 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Branky: 28. C. Smith, 58. Turris - 31. Bozak. Střely na branku: 24:39. Diváci: 17 349. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Turris, 3. C. Smith (všichni Nashville). Buffalo - Toronto 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) Branky: 22. J. Larsson, 30. Sheary, 47. Eichel, 47. Okposo, 48. Vesey - 32. Korškov, 43. Hyman. Střely na branku: 36:22. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Vesey, 2. Ristolainen, 3. Okposo (všichni Buffalo). Winnipeg - Chicago 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Branky: 27. Appleton, 36. Roslovic, 42. Beaulieu - 16. Carpenter, 40. P. Kane (KUBALÍK). Střely na branku: 38:33. Diváci: 15 325. Hvězdy zápasu: 1. Appleton, 2. Beaulieu, 3. Kulikov (všichni Winnipeg).