Zadina září v AHL. Chci, aby odehrál nějaké zápasy za Detroit, říká manažer Red Wings

Detroit Hned po vhazování se ujal volného puku, ze středového kruhu se vyřítil rovnou k brance a prudkým švihem propálil gólmana. Jednoduché jak facka. Individuální akce Filipa Zadiny v prodloužení posledního utkání Grand Rapids se San Antoniem jen podtrhla formu, s jakou se český hokejový útočník momentálně potkává. Odměnou mu brzy budiž premiéra v NHL.

To není pouhý odhad na základě aktuální Zadinovy fazony. Generální manažer Detroitu Ken Holland, který českého mladíka loni v červnu draftoval z šesté příčky, je rozhodnutý dát pardubickému odchovanci šanci mezi nejlepšími.

„Než sezona skončí, chci, aby odehrál pár zápasů v NHL,“ předsevzal si Holland. Nemá co ztratit - Red Wings paběrkují na spodních příčkách Východní konference a nabízí se možnost dát prostor rozjetému mladíkovi, který bodoval v posledních pěti střetnutích AHL v řadě.

Zadinův gól v prodloužení proti San Antoniu:

„Nevím, kdy přesně to bude, ani do kolika utkání ho pošleme. S blížícím se koncem základní části je ale důležité, aby dostal prostor. A vcítil se do toho, co to obnáší být ještě o úroveň výš,“ slibuje si detroitský manažer.



Filip Zadina by tak dosáhl na metu, kterou mu mnozí experti předpovídali už pro začátek sezony. Vždyť odhady některých scoutů ho před letní dražbou talentů řadily na druhé místo. 19letý útočník šel nakonec na řadu jako šestý, navíc do organizace Red Wings, která je proslulá v cepování svých mladíků na farmě.

I Zadina se nakonec musel po přípravném kempu spokojit s místem v záložním celku z Grand Rapids. „Všechno nešlape pokaždé podle vašeho plánu. Ztratíte sebevědomí, nejste spokojení s časem na ledě,“ uvědomuje si Holland.

Slibná česká spolupráce s Frkem

Zadina se ale otřepal, přestože ještě v lednu schytal ostrou kritiku trenéra Bena Simona. „Ještě není na NHL připravený. Kdyby byl, už tam hraje. Jsou věci, na kterých musí pracovat,“ zpražil ho tehdy kouč Grand Rapids.

Český forvard ale stihl rychle přesvědčit kritiky o opaku. Hokej si užívá čím dál víc a nepřipouští si tlak, který je na něj coby na jeden z největších talentů týmu kladen. Jeho pohoda se projevila i na bodech, které poslední dobou sbírá pravidelně. Celkem jich v 43 duelech této sezony nasbíral 29 (15+14).

Výrazně si polepšil i v kategorii plus/minus, kde je sice s deseti zápornými body stále nejhorším v mužstvu, díky zlepšení produktivitě si však také v této kolonce znatelně polepšil.

Přichází na to, jak být dobrý na menším prostoru. U mantinelu se potkává s většími a silnějšími soupeři a takové souboje musí zvládat, aby získal puk,“ komentuje Zadinův progres Holland.

Účastníkovi posledního mistrovství světa do 20 let sedl také příchod krajana Martina Frka, který po nevýrazném působení u prvního mužstva putoval o úroveň níž. Ve dvou utkáních v útočné formaci vedle Zadiny a Wadea Megana nasbíral Frk čtyři body (1+3).

„Navzájem si to sedlo. Vznikla mezi námi dobrá chemie, dokážeme se najít a navíc umí oba kluci dobře vystřelit,“ pochvaluje si nové parťáky Frk.

Zdá se, že Zadinova sezona nabírá čím dál slibnější směr. Povedený finiš v podobě startů v NHL by byl ještě větším příslibem pro nadcházející ročník.