KOMENTÁŘ: Šance pro tréninkové typy. Bez diváků mohou vyrůst nové hvězdy, vydrží i později?

Také už cítíte to mrazení? Ano, koronavirová krize a s ní spojené zdravotní důsledky ovlivňují stále mysl většiny lidí po celém světě, jenže stále více se všichni upínají k tomu, co bude v dalších týdnech a měsících.

Pochopitelně to platí také pro sportovce.



Nejen v Česku se řeší, jak rozjet toto průmyslové odvětví, které může lidem pomoct zapomenout na trable způsobená současnou situací. Pomoct jim odreagovat se.

V úterý se bude jistě bouřlivě řešit restart nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže, od 16. května začnou turnaje prestižní MMA organizace Oktagon, své plány mají také například atleti. Podobné je to také po světě, v noci na neděli se na Floridě uskutečnil první turnaj UFC.

Bez diváků. Tak jak se to v dalších týdnech očekává na všech sportovních kolbištích. I kdyby to šlo, jako například v Jižní Americe, kde to již zkoušeli, málokdo si troufne nyní riskovat. A hlavně všichni ví, že případným šířením onemocnění covid-19 spojený s jeho odvětvím by se mohl na hodně dlouho „odstřelit“.

Právě skutečnost, že sportovní akce budou v nejbližší době bez fanoušků v hledišti, nyní řeší všichni nejvíce. Některým se to nelíbí, někteří tvrdí, že tak sportovat nechtějí, někteří to berou jako nutné a nezbytné zlo, některým je to jedno.

Tak, či onak, bude nesmírně zajímavé, jak se s tím sportovci popasují. Asi jste již zaslechli termín „tréninkový typ“.

Vnitřní nastavení každého z nás je rozdílné, což neplatí jen pro sport. Existují jednoduše tací, kteří umí na tréninku doslova kouzla, kteří strčí parťáky i konkurenci do kapsy, jenže ve chvíli, kdy vystoupí ze stínu tělocvičny, jsou mnohdy poloviční.

Psychika, nervozita před davy je jednoduše „sežere“. Ne každý se umí nastavit tak, aby si nepřipouštěl to, jak ho vnímá okolí. Ne každý dokáže vypustit, když je to žádáno, toho exhibicionistu v sobě. Každý, kdo si kdy vyzkoušel vystoupit před davem – a nejde jen o sport – ví, o čem je řeč.

A i z tohoto pohledu bude nyní restart sportovních akcí nesmírně zajímavý. Jedno, jestli v kolektivních, nebo individuálních sportech. Protože stejně jako existují tréninkové typy, existují ty zápasové, které nebaví trénovat, nevydají ze sebe maximum, ale pumpují do sebe energii z davů v hledištích zaplněných arén.

Uvidíme nyní překvapivé výsledky v ringu, oktagonu (MMA) či tenise, stejně jako na zelených pažitech či hokejových arénách? Nastartuje se nějaká nečekaná hvězda, které právě pozvolné uvolňování restrikcí pomůže, aby se konečně naplno rozzářila? Nebo naopak po jejich úplném uvolnění zase zhasne?